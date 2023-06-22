海外發放疑詐騙短訊難規管　方保僑：需市民提高警覺

本港雖已實施電話卡實名制，但詐騙案仍不斷湧現。政府擬最快今年底率先在銀行業實行發放短訊登記制度，以進一步打擊電騙或網騙案。不過，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日（22日）在電台節目指，登記制度難規管非在港人士或組織，除非連在海外向本港發放短訊也要登記，以便本地電訊商對海外短訊進行大規模攔截。



他指市面太多社交媒體及通訊軟件發放訊息，部分僅需電郵地址即能註冊賬戶，始終需要市民提高警覺。另外，他指很多銀行卡綁定手機支付後便毋需再驗證，預計相關種類騙案有上升趨勢。



方保僑。（資料圖片 / 高仲明攝）

梁文廣指海外短訊警示在技術上可行

出席同一節目的「A4聯盟」立法會議員梁文廣指有來自海外的手機詐騙電話，都有「852+」或海外來電警示，但海外短訊則難以區別，希望海外短訊同樣有提示。他指很多海外短訊冒充銀行、儲分計劃名字，市民容易上當，技術上短訊同樣可以做到有海外警示，如何阻截發放短訊是重點。

梁文廣（夏家朗攝）

對於政府指年底會在銀行業試行短訊發放人有登記制度，梁文廣希望能先盡快確認真正的銀行，讓業界能以其銀行名字發放短訊。他又指警方如察覺有電話號碼短時間內頻繁打電話，都可以攔截，而最近攔截率有下降趨勢，證明行動有成績，而不少被暫停的電話號碼都沒有申請重新啟動，認為可能都是涉嫌騙案的電話號碼。