加強打擊電騙案　陳百里：年底銀行業試行短訊發放人登記制

電話卡實名制今年3月正式實施，不過多名立法會議員均質疑成效，指本港仍頻密出現電話騙案或詐騙短訊。署理商務及經濟發展局局長陳百里表示，政府擬推行短訊發放人登記制度，要求機構如以其名義發短訊前先登記，以避免有人假扮機構發出詐騙短訊。



政府正就技術方案正與電訊業、銀行界討論，目標年底前在銀行業試行，再研究是否擴及其他行業。



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《電訊(登記用戶識別卡)規例》於2021年9月1日正式生效，以實施電話智能卡實名登記制。《規例》指明2022年3月1日起，電話智能卡用戶須開始為其電話智能卡向所屬電訊商進行實名登記。

「A4聯盟」立法會議員梁文廣今日（21日）在大會上提出口頭質詢，關注政府的防範措施，他又指騙徒傾向頻繁購買少額物品以逃避偵查。他與另外兩名「A4聯盟」議員林素蔚及楊永杰均質疑，騙徒多於海外發放詐騙信息，即使已有電話卡實名登記制度，政府仍難以規管。

政府擬試行短訊發放人登記制度

署理商務及經濟發展局局長陳百里回覆指，實名登記制可以堵塞匿名電話卡罪案，通訊辦會確定方法切實執行並協助警方打擊罪案。他指出，政府正打算就短訊發放人提供登記制度，工作小組就技術方案正與與電訊業、銀行界討論，目標是本年7月底推出實務守則、10月底完成網絡升級，希望年底前開始試行。他表示，制度會首先在銀行業試行，視乎情況再考慮可否擴展到其他行業。

陳百里又指，去年9月初通訊辦與警方及主要流動電訊營辦商成立專責小組，最新一季的詐騙案件錄得597宗，較上一季下跌近5成，現時各大電訊商正加強網絡管理及跟進細節。

電訊商封鎖詐騙網阻用戶登入

另外，就附有超連結的詐騙短訊，電訊商按警方提供的紀錄識別詐騙網站，封鎖或暫停該電話號碼的服務，並阻截用戶登入網站。而於去年9月及今年2月推出的一站式詐騙陷阱搜尋器等錄得90萬次搜索。

民建聯立法會議員梁熙則引用警方今年2月中公布數字，指2022年全年的詐騙案多達27923宗，佔整體罪案近4成，較前年上升4成半，當中7成涉及網上騙案，認為去年平均每日發生約77宗詐騙案，數字仍然偏高。梁促請當局參考內地做法，在發生詐騙案的住宅及商業樓宇張貼告示，讓市民加強警惕。

保安局副局長卓孝業稱，騙案受害者不單與居住地址有關聯，但指議員提出的方法新穎，會讓警務處防罪科考慮。

過去5年逾12000人涉詐騙被捕

另外，民建聯主席立法會議員李慧琼在書面質詢指出，該黨曾進行問卷調查，結果顯示逾3成受訪者稱每星期收到5個或以上疑似詐騙信息；有逾1成受訪者稱曾經受騙而蒙受損失。

保安局局長鄧炳強回覆指，整體騙案的被捕人數由2021年的2835人，大幅上升45%至2022年的4112人；2017年設立的反詐騙協調中心（ADCC），在2022年成功攔截逾13億騙款，減低了受害人的損失。

而過去5年整體詐騙案件拘捕12143人，有1110人被裁定欺詐罪成，其中435日即時監禁，266人被判緩刑，324人被判處社會服務令。而以欺騙手段取得財產罪方面，過去5年有294人被定罪，237人判處即時監禁，15人被判緩刑，18人被判處社會服務令。

局方又稱，正計劃今年在舉辦「防騙月」，同時正製作網上騙案的情景遊戲，於年底會舉辦防騙歡樂跑暨嘉年華等，冀進一步提升大眾的防騙意識。