電話卡實名制｜市民指匿名身份有助舉報　具存在價值　求司法覆核

俗稱「電話卡實名制」的《電訊（登記用戶識別卡）規例》前年9月1日正式生效，現行的電話儲值卡用戶則須於本年2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記。有市民認為匿名身份亦有正面用途及存在價值，如可匿名報案，他昨（23日）入稟高等法院要求司法覆核，並希望法庭可頒令在特定時間內才完成登記程序，仍然可以使用電話卡。



申請人為張煥堯，答辯人為商務及經濟發展局、通訊事務管理局及保安局。

電話儲值卡實名制於2023年3月1日已全面實施，仍持有未登記「太空卡」用戶須最遲2月23日完成實名登記。否則將無法再使用。（資料圖片）

提近人有匿名人士以X先生身份作供

張在申請書指，涉案條例内容存在偏頰，匿名身份並不完全代表犯罪意圖或動機，匿名身份亦有正面的作用和存在價值，例如在處理罪案中，匿名身份存在重要價值，如舉報、讓證人作證等。張解䆁，如各執法部門在認人室中用單向玻璃，正是用作保護證人，在其他罪案也是經匿名人士提供資料，另外本月亦有證人以X先生身份在法庭上作證。

認為實名制阻礙舉報罪案

張強調在一些案件中，若事主身份被公開，會引致他不敢或不願出來舉報及指證，實名制阻礙舉報罪案，阻礙防止罪案發生。

教導市民小心防騙更有效

張又為騙案與電話卡沒有直接關係，騙徒仍然能從其他途徑犯案，張認為教導市民小心騙案，更為有效。

張要求法庭頒令，容許市民可以在完成登記程序前，仍然可以正常使用該電話卡，並建議在某特定時間前，完成登記程序。

案件編號：HCAL805/2023