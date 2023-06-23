譚耀宗：已無中間派　只有愛國愛港和反中亂港派　無DQ都是愛國者

《港區國安法》和「愛國者治港」實施之後，泛民政治席力縮減，建制派佔絕對多數地位。全國港澳研究會副會長譚耀宗接受報章訪問時表示，過往的政治劃分已不合時宜，今後只有愛國愛港和反中亂港派，已無中間派。



譚耀宗認為，香港已經無所謂中間派，只有愛國愛港及反中亂港派。（資料圖片）

譚耀宗說，以往的政治劃分，大約是三成堅定愛國愛港支持者，三成反對派支持者，四成是溫和中間派。但隨着《港區國安法》和「愛國者治港」實施後，他認為社會已經出現變化，已經無所謂中間派，只有愛國愛港及反中亂港派。而他認為反中亂港者僅屬極少數，被判刑、被DQ、「逃走海外」的人才是反中亂港者。

稱民主黨無被DQ、判刑都可視為愛國者

基於以上劃分，譚耀宗認為過往被視為中間派、行政會員成員湯家驊創立的民主思路和立法會議員狄志遠創立的新思維，現在當然是愛國者，至於民主黨，譚耀宗認為只要無被DQ、無被判刑都可被視為愛國者。

既然譚耀宗認為無被DQ、判刑的民主黨人都是愛國者，今年底的區議會選舉能否「入閘」？他表示要視乎派出的人選能否獲得「三會」成員提名

。譚耀宗說，力現在要團結大多數，孤立一小撮人，因此不應再分愛國程度深淺，這樣更有利於市民更認同愛國者，以及再深化愛國教育。