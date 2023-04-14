夏寶龍考察香港｜柯創盛引述：區議會改革要落實愛國者治港

觀塘區議會主席柯創盛及九龍社團聯會觀塘地區委員會主任黃春平，今早（14)有份與來港考察的國務院港澳辦主任夏寶龍飲茶，他們引述夏寶龍稱區議會改革要落實愛國者治港。黃春平又指，夏寶龍提醒不要忘記修例風波慘狀，警惕反中亂港分子破壞。



夏寶龍早於二月曾於深圳會見香港社會人士，並聽取了特區政府官員滙報近期施政和開展區議會等地方行政檢討的滙報。而民政及青年事務局局長麥美娟日前亦表示，區議會檢討工作已進入最後階段，重申檢討方向是按《基本法》第97條進行，即區議會是作為非政權性區域組織。



早前有消息傳出區議會將會改革，直選議席將會大幅削減，最終只佔整體議席的 1/3或甚至是1/4，而選區劃分亦會有改變，至於其餘議席將別由「間選」及「委任」形式產生。

柯創盛引述夏寶龍：區議會是收集民意重要地方

夏寶龍今日上午在九龍灣一間酒樓飲茶時，亦有觸及區議會的問題。民建聯觀塘區議會主席柯創盛引述夏寶龍稱，區議會是地區諮詢架構，改革必須落實愛國者治港。而未來區議會收集民意的重要地方，並叮囑必須多用耳朵聆聽市民聲音，才能更好反映民意，服務市民，配合特區政府政策，推動良政善治。

同場的九龍社團聯會觀塘地區委員會主任黃春平形容夏寶龍親民、隨和。他指，夏寶龍除提到區議會改革問題外，也提醒不要忘記修例風波慘狀，警惕反中亂港分子破壞。

他向夏寶龍匯報現階段觀塘區關愛隊成立的情況，夏寶龍首先肯定大家為民服務的工作，希望大家支持政府依法施政，更好反映民意及服務市民，其次就搞好地區治理、服務基層市民進行深入交流。