強積金對沖｜財委會批約4100萬設系統　議員質疑研發金額過高

政府早前宣布在2025年5月1日實施取消在強制性公積金制度下使用僱主的強制性供款累算權益「對沖」遣散費和長期服務金的安排。立法會財務委員會今日（23日）通過批准涉款4,139.5萬元的撥款，以開發資訊科技系統，配合取消強制性公積金制度下，使用僱主的強制性供款累算權益「對沖」遣散費和長期服務金的安排。



強積金對沖制度將於2025年5月1日取消。（資料圖片）

民建聯選委界立法會議員陳永光質疑開發金額過高，冀積金易平台與新開發的資訊科技系統整合，認為可節省開支之餘亦方便市民。選委界立法會議員吳傑莊亦指，系統相對簡單，同樣質疑花費金額過高。勞工及福利局局長孫玉菡稱，政府已經盡可能節省公帑，但兩個系統截然不同，掛鈎只會影響落實時間。

議員促研發系統不要超時 局方指已設緩衝時間

會議上，選委界立法會議員蘇長荣則提醒局方，當初積金易平台指有足夠時間準備，及後超時8個月，呼籲局方本次開發新系統要注意時間，不要超時並再歸咎於人手不足。民建聯選委界立法會議員陳仲尼質疑，政府計劃中有否設緩衝時間，促設立警示訊號以及提供應急補救方法。

對於新系統的研究時間，孫玉菡稱政府內部研究可免去招標時間，認為內部開發在時間上可掌握得更好。勞工處助理處長（政策支援）張凱珊補充指，預料新系統研發需要約一年半時間，計劃在2025年第一季完成系統測試，已經預留兩個月至3個月的緩衝時間。

強積金對沖制度將於2025年5月1日取消。（資料圖片）

財會批准開5個編外職位 狄志遠投下反對票

此外，財會通過保留文化體育及旅遊局兩個編外職位，以監督啟德體育園項目的推展和落實體育政策措施。在文化體育及旅遊局開設3個編外職位／有時限的非公務員職位，以成立全國運動會統籌辦公室，推展在香港舉行第十五屆全國運動會及第十二屆全國殘疾人運動會暨第九屆全國特殊奧林匹克運動會的籌劃和執行工作。新思維立法會議員狄志遠於兩個項目均投下反對票。