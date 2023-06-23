譚耀宗指無被DQ都是愛國愛港　資深建制人士：為泛民參選開路

全國港澳研究會副會長譚耀宗表示，社會已經出現變化，已經無所謂中間派，只有愛國愛港及反中亂港派。他認為反中亂港者僅屬極少數，被判刑、被DQ、「逃走海外」的人才是反中亂港者。



譚耀宗的言論引起關注，有資深建制派人士稱，此說法是幫民主派「開好條路」，讓他們繼續參與政治，例如區議會選舉。



稱如無違法又非反中亂港 可擔任政治崗位

有資深建制派人士稱，譚耀宗言論等同講明香港過後只有一個政治陣營，就是愛國愛港陣營的大統一，當中只會有樂於建設香港、監督、協助政府施政的人士，區別只在於「幾紅、幾藍」。他指如果至今仍不贊成《港區國安法》的人士，政治上等同「冇得救」，但如果是不違反法律，任何人士願意監督政府施政，而不是反中亂港，其實都可以參與管治或擔任其他政治崗位。

稱泛民有機會當選 或令民主黨內部兩極化

他舉例指，上次立法會選舉，港區全國人大代表陳曼琪亦有提名泛民主派的譚香文。而區議會選舉將會在本年尾舉行，他認為譚耀宗的言論幫助民主黨，甚至為整個泛民主派「開好條路」，就算過往言行「過分咗」，只要沒有被判刑，其實仍可以參與政治。他同時指出民主黨內部可能就此兩極化，一部份繼續參政，另一部份則放棄。他指有公民黨前區議員亦可能參與區議會選舉，認為泛民主派其實相當有機會當選，取得三會提名亦不困難。

盧偉國：中間派指議題上有不同意見 應要接納

經民聯主席盧偉國表示，所謂「中間派」應是某些議題上有不同意見的人，香港作為多元社會理應接納，但若是不愛國愛港，或是避免談及愛國話題的「中間派」便不太正確，正如美國的小朋友亦不會形容自己不愛國，「香港過往有一段時間係唔敢談愛國愛港，咁先係奇怪。」