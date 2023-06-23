譚耀宗稱再無中間派　狄志遠：有信心中間路線才是主流聲音

全國港澳研究會副會長譚耀宗接受報章訪問時表示，過往的政治劃分已不合時宜，今後只有愛國愛港和反中亂港派，已無中間派。新思維主席狄志遠回應指，任何政黨仍活躍於政壇上都是愛國愛港，又提到香港是一個多元化的社會，需要多元聲音和組織才合乎實際環境。



他表示有信心隨着社會兩極化情況改善，中間路線才是主流聲音。



狄志遠認為香港未來應該有多元的政治取態。（李宇婷攝）

認同絕大部份人都是愛國愛港 望有多元聲音

狄志遠相信，從政的朋友和政黨都是愛國愛港，不論建制還是泛民都支持「一國兩制」和《基本法》，認為絕大部份人是愛國愛港的說法正確，違反愛國愛港精神的人只佔極少數。他續指國安法生效後，相信政治人物都知悉要繼續支持「一國兩制」、港人治港和高度自治，所以任何政黨仍活躍於政壇上都是愛國愛港。

他指，不同政黨在民生和民主訴求上有不同，認為議會內有多元聲音以反映社會不同的需要很合理，亦符合香港的實情，希望未來議會能存在多元聲音。至於中間派路線的發展，對中間派的推動者來説有壓力和困難，過往社會走極化為香港帶來沉重的負擔，認為香港未來應該有多元的政治取態。

投反對票仍通過是否無用？ 最低限度勇於表達市民聲音

他續指中間派的定位是溫和手段爭取民主，亦不會盲目支持政府，又以今日財委會上就增加首長級職位建議投反對票為例，他指現時社會經濟不景，政府削減褔利開支一個百分比以共度時艱，卻一年內增加超過20個非首長級的公務員或相關職位，又質疑增加有關職位是否有自我增值效果，以達到現屆政府所說的提速提效提量。被問及人事編制的投票上只有一兩票反對，投反對票有否實質作用，他回應指最低限度清楚説明勇於表達市民的聲音。

被問到中間派會否處於兩面不討好的情況，問到未來發展策略，他回應指現時社會撕裂，如支持政府看法會被批評「保皇」，如反對政府看法又會被批評破壞社會穩定，相信中間路線不容易。但他指香港是一個理性社會，認為仍需要中間派聲音，亦有信心隨着社會兩極化情況改善，中間路線才是主流聲音。