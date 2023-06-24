國安法實施後首有港政團訪華府　紫荊黨引述美官員：保持有效溝通

香港紫荊黨代表團抵達華盛頓，與美國國務院港澳事務部門負責人會晤，介紹本港香港實施《香港國安法》、改革選舉制度後的真實情況，強調國安法恢復香港的社會秩序，改善了營商環境，目前香港已恢復成為一個自由、安全、有序、包容和充滿活力的社會。



該黨引述美國國務院港澳事務負責人表示，紫荊黨是國安法實施後，訪美的首個香港政團，此行有助於美國與香港社會保持有效的溝通管道。



拜訪美國國務院港澳事務部門是紫荊黨此次美國之行第一站，紫荊黨指獲美國國務院港澳事務負責人接待，雙方就香港的社會、經貿、金融、文化等問題進行了坦誠、高效、富有建設性的討論。

紫荊黨主席李山博士表示，紫荊黨致力於推動香港與美國之間的民間交流，努力向世界傳播香港社會的積極聲音。李山認為中國的發展符合美國利益，中美可以競爭，但不應該在經濟和科技上脫鉤；香港「一國兩制，長期不變」符合中美雙方利益；建議在香港設立民間交流平臺，推動互利合作，加深人民之間的友誼。

紫荊黨社區發展與對外交流事務召集人、香港科技大學公共政策研究學部署理主任Naubahar Sharif教授向美方介紹香港少數族裔對國安法和選舉制度改革的正面反應，認為美國對香港社會變遷存在一些誤解，主張雙方可以從一些具體的小項目著手，逐步提升雙邊關係。

紫荊黨將繼續在華盛頓的行程，訪問美國國會、著名智庫，並到紐約訪問華爾街和華人社團等。