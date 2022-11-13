紫荊黨擺街站解說「二十大」理念　冀建設公平香港社會

「中共二十大」上月閉幕，政府及政黨均舉行不同宣傳和解讀活動。紫荊黨今日（13日）在北角炮台山港鐵站外擺設街站，為市民講述中國共產黨「以人民為中心」的執政理念，同時闡述該黨在民生領域的一系列政策主張和建議。



紫荊黨表示，活動聚焦推動破解香港深層次矛盾和問題，呼籲特區政府和社會各界在「幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶」上持續用功，提升香港市民的生活品質和水準。另外，活動着重幫助香港市民正確理解中國共產黨和「二十大」，增強市民對「中國式現代化」和「一國兩制」思想與實踐最新發展的認識。該黨透露，未來將會開展主題多樣的宣傳活動，積極主動地走向街頭、學校和工商界，結合疫情防控要求，將二十大精神送到市民、學生、企業等重點群體身邊。

紫荊黨主席李山表示：「香港紫荊黨擁護中國共產黨的方針政策，因此從成立之日起，我們就一直把增進市民福祉、建設公平社會作為發展香港的出發點和落腳點。」執行委員伍俊飛則認為內地社會經濟繼續穩定健康地發展，將為香港的繁榮昌盛提供更加堅強的後盾。