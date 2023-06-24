楊鐵樑逝世｜李家超讚對港社會貢獻良多　深切哀悼並對家人致慰問

香港前最高法院首席大法官、首屆特首選舉候選人楊鐵樑今早（24日）逝世，終年93年。行政長官李家超形容楊鐵樑是香港法律界翹楚，除了致力維護法治，亦曾任前行會非官守議員，為港府管治出謀獻策，大讚他對香港社會有莫大貢獻，對其逝世表示深切哀悼，並代表港府向其家人致以深切慰問。



終審法院首席法官張舉能及律政司司長林定國亦表揚其法律界的貢獻，亦對其逝世表示深切哀悼。



曾競逐首屆特首的前最高法院首席大法官楊鐵樑（左一）今早（24日）逝世，終年93歲。（資料圖片）

李家超表示，楊鐵樑是香港法律界翹楚，於1988年至1996年出任首席大法官，是香港回歸前首位擔任司法機構最高職位的華人；而在香港特別行政區成立後，楊亦獲委任為行政會議非官守議員，為特區政府的管治出謀獻策，大讚對方多年來為維護法治以至對香港社會作出了莫大貢獻。

張舉能：楊官是「偉大的法學家」、高瞻遠矚

終審法院首席法官張舉能亦表示，楊鐵樑對維護法治以至對香港司法獨立均作出重大貢獻，更形容對方是「偉大的法學家」、高瞻遠矚，盡心竭力地帶領司法機構落實本地化，為香港回歸祖國做好準備。

張舉能續指，楊作為司法機構的領導人物的貢獻豐碩，「我們懷念、敬重和愛戴他」，他代表司法機構向他的家人致以最深切的慰問。

楊鐵樑為首位最高法院首席大法官。（團結香港基金圖片）

林定國：楊官對維護法治作出莫大貢獻

律政司司長林定國亦指，得悉楊鐵樑逝世後，他及律政司仝人深感哀痛。他續指，楊服務司法機構40年，在法律界地位崇高，成就卓越，而對方亦一直致力為公眾服務，促進香港的法治及高等教育的發展，對維護法治及為香港作出莫大貢獻。

林定國強調，楊對香港司法界的貢獻功不可沒，法律界和社會人士均會深切懷念楊鐵樑。