楊鐵樑逝世｜港大悼念：巨星殞落　感謝法院引入中文加強司法獨立

香港首位華人首席大法官楊鐵樑昨日（24日）逝世，終年93歲。香港大學今日（25日）發文悼念，指楊鐵樑高風峻節，仁風廣被，在法律界及港大翹楚可敬，形容其逝世是巨星殞落，亦是香港和整個法律界的重大損失。港大亦感謝楊鐵樑於1995年將中文引入法院，確保了審訊廣為公眾通曉易識，更進一步加強了司法獨立。



香港前最高法院首席大法官楊鐵樑昨日（24日）逝世，終年93歲。香港大學今日（25日）發文悼念楊鐵樑，指楊鐵樑高風峻節，仁風廣被，在法律界及港大翹楚可敬。（資料圖片）

曾任港大校委會主席16年

楊鐵樑與港大淵源深厚，港大表示楊鐵樑高風峻節，仁風廣被，在法律界及港大翹楚可敬，名冠群倫，他熱心培德育才，曾在1994年至2001年擔任香港大學副校監；1985年至2001年榮任香港大學校務委員會主席，並為法律學院名譽講師。港大讚揚楊鐵樑始終心繫港大，矢志推動高等教育與知識創造，使之更高、更廣、更遠。

港大又指，楊鐵樑作為香港首位華人首席大法官，對維護法治厥功奇偉，為締定基本法與中華人民共和國憲法的關係洞中肯綮，厥功甚偉。

港大發文悼念楊鐵樑，形容其逝世是巨星殞落。（港大Facebook圖片）

促進法律體系現代化 角色舉足輕重

港大讚揚楊鐵樑畢生輔弼法律界，籌建嘉謀，尤其致力將香港法律體系現代化，可謂舉足輕重，指他在1995年將中文引入法院，革新了香港沿用了152年的傳統，可謂至具歷史意義的轉捩點，認為此舉確保了香港法律審訊廣為公眾通曉易識，更進一步加強了司法獨立。

港大指，楊鐵樑一生至德盛業，「如今巨星殞落，是香港和整個法律界的重大損失」，港大仝人對楊鐵樑德澤永懷，摯情永憶；楊鐵樑所倡導的價值觀和原則，眾人亦將共頌共振。