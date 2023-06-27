行政長官表揚榜｜表揚土耳其救援隊　李家超：讓受困者重獲新生

《施政報告》提出優化公務員管理制度，推出「行政長官表揚榜」，特首李家超今日（27日）出席行會前見記者，公布2月前往土耳其地震災區協助搜救工作的特區救援隊為首屆表揚榜得主。



李家超讚揚救援隊臨危受命，深入災區，面對種種困難及危險，在超過200小時的救援中，救出4名倖存者及挖掘出6具遺體，讓受困者重獲新生，反映「行政長官表揚榜」的目的和意義，是公務員極優秀的榜樣，相信市民會如同他般向救援隊致敬。



▼香港60人搜救隊往土耳其地震災區救援▼



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收到20多個提名 不少涉及跨部門合作

李家超表示，設立表揚榜的目的是為了定期公開表揚優秀而且具示範作用的公務員團隊或人員，鼓勵公務員不斷求進，並讓公眾更清楚認識政府的工作及公務員團隊優秀的面貌。

李家超指，首輪表揚榜的優秀團隊或人員提名於今年3月展開，他指提名十分踴躍，收到20多個提名，當中不少涉及跨局或跨部門合作。經過遴選委員會以及他的詳細考慮後，決定將首屆表揚榜得主頒予救援隊。

200小時內救出4人 挖掘出6具遺體

李家超指，救援隊由保安局、消防處、衞生署及入境處人員組成，今年2月被派往土耳其地震災區協助救援。他形容救援隊是「臨危受命」，憑藉專業精神，在極度不穩定的地震災區克服了大量倒塌建築物所帶來的安全風險，跨越重重困難，在超過200小時的救援中，成功救出4名倖存者及挖掘出6具遺體。他感謝拯救隊拯救了在土耳其災區命懸一線的受困者，讓他們重獲新生。

他又指救援隊充份發揮團隊合作精神，完成極其艱巨的任務，反映「行政長官表揚榜」的目的和意義，是公務員極優秀的榜樣。他直言：「特區救援隊獲獎是實至名歸！」