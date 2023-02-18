土耳其地震︱政府迎接救援隊回港　李家超：無放過拯救生命機會

土耳其大地震災情嚴重，全球各地均派出救援隊伍搜救災民。香港59人救援隊上周五（10日）到達災區開始搜救，一周以來共救出數名生還者。救援隊周五晚（17日）經北京返港，​到北京迎接的政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強和消防處處長楊恩健同機回港。陳國基在深夜11時43分在Facebook發相，公布已經抵港——「回來了」。



特首李家超到機場出席迎接儀式，逐一與救援隊隊員握手，「熱切迎接你哋返來。成功完成任務，並安全回來，感到非常欣慰。」他為隊員的表現感到驕傲，深感致敬。



香港派往土耳其救災的救援隊2月18日凌晨步出機場。特首李家超率官員到機場出席迎接儀式，土耳其駐港總領事也有出席。(陳葆琳攝)

+ 2

李家超表示，對於救援隊隊員平安歸來感到非常欣慰。他指前後為期9日共救出兩男兩女共四名倖存者，他們正康復中；隊員充分發揮愛心及專業，展現公務員優秀能力，深感驕傲「我知道有隊員喺帳幕裡面，凍到瞓唔到覺。你哋嘅熱誠抵住冷風，無放過機會去拯救生命。」

李家超表示，香港隊員與國家隊員合作，體現團結及優勢互補的精神。他在周一會邀請隊員到禮賓府，以表謝意。

香港救援隊指揮官于文陽（中）表示，於當地救援遇到了不少困難，最終救出四名幸存者。（陳葆琳攝）

香港救援指揮官于文陽表示，於當地救援遇到了不少困難，包括餘震及不穩定的天氣，最終救出四名幸存者，但坦言「唔會覺得成果好好」，「我哋盡量一有機會就拯救每一條生命。」至於兩隻搜救犬的工作，他指倘相信現場有生還者的話，會先派搜救犬偵察，及後再派人員搜救。

其中一名救援隊隊員文發的太太，帶同10個月大的兒子來接機，他看見兒子忍不着掉淚，並親吻了兒子的額頭。他表示，回來香港第一件事最想沖涼及睡覺，坦言在當地睡眠「瞓得唔係幾好」，起床後䁁在外面的毛巾已結霜，救援多天從未洗澡。他坦言出外工作最擔心是家人，但幸運能得家人支持，才可安心出發。

▼2月17日 香港往土耳其救援隊抵達北京▼



+ 3

有在港居住的土耳其人特意到機場迎接香港救援隊回港，他們表示，隊員不顧危險拯救他們國民，深受感動。土耳其駐港總領事Peyami Kalyoncu到場，向再除土耳其人時派發國旗，並與救援隊隊員家屬交談。Peyami Kalyoncu在致辭時特以廣東話說「多謝香港，多謝你哋」。

一批在港居住的土耳其人2月17日晚上特意到機場迎接香港救援隊成員回港。(陳葆琳攝）

李家超周六凌晨約0時20分，與在場的土耳其居民及救援隊家屬傾談，陳國基、鄧炳強及楊恩健也同行。

有救援隊隊員的家人特意前來接機，他們戴上消防處人員贈送的口罩及手拿着消防處送上的熊公仔。盧女士的兒子是救護隊隊員之一，她今晚和兒子女朋友一齊來接機，對於兒子出外救援，她坦言「擔心一定有」，但平安就好，最後知道能平安歸來亦很安心，準備迎接兒子的她坦言有少少緊張。

香港救援隊成員2月17日晚上回港，盧女士特意到機場迎接有份參與救援的消防員兒子抵港。(陳葆琳攝）

政務司司長陳國基在周五深夜11時43分在Facebook發相，公布一行人已經安全抵港：「回來了」。

政務司司長陳國基（前右二）2月17日晚上11時43分在Facebook發相，公布已經抵港——「回來了」。消防處處長楊恩健（前右一）及保安局局長鄧炳強(前右三)也同機回港。（陳國基Facebook圖片）

保安局局長鄧炳強也在Facebook發帖，他在機上向同機返港隊員送上一早準備的港式熱奶茶和特色餐點。他解釋說，隊員在土耳其救援期間要抵抗嚴寒天氣，晚上又要捱凍睡帳篷，「好掛住香港熱食，所以回港呢程機就為佢哋準備咗港式熱奶茶同特色餐點，希望佢哋第一時間感受到香港嘅暖意，知道香港人對佢哋嘅支持，感謝你哋平安回家。」

與救援隊隊員同機回港的保安局局長鄧炳強（右），在機上向隊員送上港式熱奶茶和特色餐點。（鄧炳強Facebook圖片）

▼香港60人搜救隊往土耳其地震災區救援▼



+ 28

▼香港60人搜救隊往土耳其地震災區救援▼



+ 14

▼2月6日 土耳其發生7.8級地震▼

