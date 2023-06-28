出口13連跌　丘應樺料本港經濟第4季或明年才全面復蘇

本港出口錄得連續13個月下跌，商務及經濟發展局局長丘應樺表預料，本港整體經濟或要到第四季或明年才全面復蘇。他指出，受全球經濟情況、供應鏈問題及地緣政治等因素影響，本港出口下跌，要靠內銷及旅遊服務振興經濟。



香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長丘應樺先生致辭

統計處最新數據顯示，五月出口貨值按年跌逾一成半，跌幅大於市場預期，已連跌十三個月。跌幅最大的是輸往馬來西亞，其次是印度及菲律賓。進口跌幅擴大至逾一成六，亦差過預期，並連跌十一個月。有形貿易逆差收窄至264億元。

丘應樺接受港台訪問時也回應最新發布的「世界競爭力年報」，香港排名全球第7位，較去年下跌兩位。其中香港的「營商效率」及「經濟表現」排名均下跌時指，有關數據未必完全準確，主要因為疫情令不少業務停頓。政府正開發新經濟體，例如中東、中亞及東盟，相信未來可回升至應有排名。他年底會再次訪問中東，重申會繼續與歐美市場維持貿易關係。

去年駐港公司有8978間，按年少約70間。丘應樺說，外訪期間，不少外國企業對本港的投資環境、稅制及專業服務非常有信心，亦希望藉香港尋求大灣區機遇。他提到，部分媒體對香港情況作出錯誤的報道，外訪期間有跟當地商會解釋香港實際環境，重申來港投資安全，亦有很好發展機會。

被問到會否為香港電台重推新廣播大樓計劃。他說，涉及長遠發展，需時研究，日後有提案時，希望理據足以令立法會批准有關申請。至於會否與其他部門共用大樓，他說未有定案，要視乎實際需要。