中大改組｜稱李家超亦認為拖得太久　張宇人：與特首有共識要革新

《2023 年香港中文大學(修訂)條例草案》經特首同意後今日（28日）提交至立法會首讀。有份提案的中大校董兼立法會議員張宇人坦言，曾與特首李家超商討中大事宜，二人有共識認為中大條例修訂拖延得太久，不過李家超以任期內需要處理多項法案，包括《基本法》23條立法為由，「畀唔到中大優先（審議）」，故最終由張宇人等人提出「較快」的私人條例草案。



張宇人早前要求中大支付草案所衍生的75萬元，他今日（28日）解釋指紙本草案共有57頁，每頁共花費6,552元，加上草案須刊憲兩星期和登報兩次，故總開支為75萬元。他認為這始終是涉及中大校內的條例，要由校方支付。



3名身兼中文大學校董的立法會議員張宇人、鄧家彪、劉國勳早前提出私人條例草案，改組中大校董會，議員法案經特首同意後今日（28日）提交立法會首讀。早前有消息指有份提案的張宇人去信中大，要求校方支付因今次修例衍生的75萬元，其後三名中文大學校董會校友評議會選任校董楊于銘、林偉雄、郭碧蓮上周三（21日）發公開信，直斥張宇人「目中無人」 。

張宇人今日（28日）承認自己去信中大要求負責條例草案所衍生的75萬元費用，他解釋指草案的紙本共有57頁，每頁所需費用為6,552元，加上草案須刊憲兩星期和登報兩次，故所涉費用達75萬元。

他表示，期望草案於今日順利通過，並於本周內成立草案審議委員會，讓委員會在暑假期間有足夠時間「開工」，10月前完成條例審議，最快在11月將草案提交至立法會完成三讀。

保持3議員入校董不符建議 張宇人：政治大家要妥協

張宇人強調，草案已配合中大改組校董會專責小組的結論和共識，對於草案維持立法會議員代表的校董人數為3名不變，與校董會建議考慮精簡的方向不符，張宇人直言：「議員代表數目大家有傾呢個問題，政治大家要妥協，我唔會同大家講有幾多同事覺得議員要多啲」，指校董會表決不是「舉手舉腳」鬥人多，他又憶述過去在中大校徽或校長段崇智續約問題，都是由三名議員「出聲」。