李慧琼指年輕人到內地交流　愛國之情油然而生

全國人大常委會正於北京召開，人大常委李慧琼今日（28日）再談及到現時正在審議且備受關注的《愛國主義教育法草案》。



被問到經歷2019年社會運動後，青年對內地的觀感不好，要如何讓青年發自內心愛國。李慧琼回應指相信特區政府和內地政府加強溝通，特別打通人流，推出更多港人到內地的便利措施，認為年輕人只要親身見到內地的發展和交流，感到國家過去數十年的發展，會對現時得來不易的成績倍感珍惜，愛國之情亦會油然而生。



李慧琼指，香港教育體系有一定的愛國主義基礎。

認為全社會都要熟識國情國史及國家發展

外界亦關注教育法如何融入香港的教育政策體系，李慧琼指，出發前有向局方了解過，香港教育體系有一定的愛國主義基礎，包括中小學每星期需要升國旗和九成以上的中小學和內地締結姊妹學校等，至於基礎是否足夠，相信教育局按全國性愛國主義教育法落實，進一步思考如何改善。李慧琼認為愛國主義教育沒有最好只有更好，特別是回歸頭十多年，愛國主義教育非常滯後，需要急起直追，除學校外，全社會都需要熟識國情國史以至國家發展。

李慧琼建議民間團體都可以進行公益訴訟

另外有記者關注人大常委會在海洋環境保護法修訂草案的討論中，有否討論日本排放核廢水。李慧琼回應指，她有反映香港市民和漁民對排放核廢水感到擔心，由於條例沒有公眾訟訴的安排，漁民擔心到時受影響如何提出訴訟。她透露在會上提出，除向政府提出訟訴或要求賠償外，民間團體例如受影響的漁民都可以進行公益訴訟，而條例仍在二審階段，相信在會上提出的意見會被考慮。