李慧琼：愛國主義教育法據悉不會加入《基本法》附件三

全國人大常委會正於北京召開，人大常委李慧琼今日（27日）以視像形式出席記者會，談及到現時各界所關注的《愛國主義教育法草案》。



李慧琼指，法案現時處於初審階段，相信詳情將於通過後在人大網站公開。她又指，香港作為國家一部份，愛國主義教育不會受到「一國兩制」所限制，相信屆時港府會有相應措施配合並加強各方面教育，望培養下一代的愛國情懷。據悉，法例將不會放入《基本法》附件三以全國性法律形式在港實施。



昂船洲軍營展覽中心。（政府新聞處）

倡有序開放昂船洲軍營展覽中心作教育用途

被問到未來可能有何措施推動愛國教育，李慧琼建議可於不影響軍營運作下，有序開放昂船洲軍營展覽中心作教育用途，並設抗戰歷史紀念館以及中國共產黨展覽館，讓市民加深對國家的了解。而草案提及宗教團體要開展愛國主義教育，她則稱不少宗教場所都有掛國旗、升國旗及唱國歌，而這些團體於中國領土上活動，應加強對中國文化及歷史的了解。

另外，全國人大中亦提及草案會對港澳台的愛國主義教育作針對性規定，李慧琼指愛國是無邊界，無論在甚麽地區都不會改變，相信草案毋須在香港立法，惟香港不論何時都有責任推行愛國主義教育，至於以甚麼形式推行，需要由政府考慮。