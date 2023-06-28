葉劉：肖戰、王一博來港慶回歸　為何無大肆宣傳？｜政壇諸事町

網絡瘋傳內地一線男星肖戰及王一博，將於明天（29日）來港擔任「灣區升明月 ‧ 2023大灣區電影音樂晚會」表演嘉賓。行政會議召集人葉劉淑儀指得知消息後半信半疑，問到假如內地真的安排一線男星來港表演，為何未見康文署大肆宣傳？



她又留意到8月5日是王一博生日，當天剛巧也是新民黨慶祝成立十二周年的黨慶，想知道可否邀請王一博到場為新民黨獻唱生日歌。



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她關注肖戰抵港一刻，會否如他早前到訪米蘭般轟動，亦據悉肖戰香港後援會已準備就緒，待他抵港時會有大型接機活動。

關注廣電總局日後會否放生BL劇集

她關注到肖戰會否與王一博同台演出，還是「前後腳」登場，二人自從拍攝內地劇集《陳情令》爆紅以後是非不斷，據說因此兩人一直避免同場演出免被炒作。假如這次他們同台演出並一起合唱，葉劉問是否意味著廣電總局已經不再擔心BL（Boy Love）劇集的不良影響，日後會否「放生」BL劇集。

指內地頂尖男星賀回歸 是新形式推銷國家強大

兩位內地頂尖男星來港賀回歸，葉劉淑儀認為可見國家非常重視及關愛香港，令慶祝回歸活動生色不少，此外也標誌着中央充分明白要發揮國家軟實力，以新形式、新策略推銷國家強大、現代及創新的一面。相信兩位具時代感的頂尖男星來港演出，定能吸引許多年輕人關注。此外根據內地資料，晚會表演嘉賓名單更有周深與李現，可見中央非常重視此晚會，動員最有叫座力的歌手及演員來港演出。

《陳情令》。（劇集海報）

指特區政府舉辦的七一晚會節目內容非常沉悶

另外，她指由紫荊文化集及鳳凰衛視團籌辦此晚會，其規模及娛樂性固然有保證，特區政府舉辦的七一傳統晚會當然無可比擬。她提到素來不熱中參加特區政府舉辦的七一晚會，因為節目內容非常沉悶。她說，近年香港無論在娛樂、文化及藝術產業的發展遠遠落後於內地，昔日TVB的娛樂產業及香港電影界可說是帶領整個亞洲娛樂文化，但隨着近年大量人才北上發展，現今香港娛樂及文化產業明顯人才凋零，香港要急起直追殊不容易。