李家超練氣功「打通很多穴位」　退任後與妻遨遊江湖｜政壇諸事町

特首李家超上任將近1年，最近接受傳媒專訪，除了回顧上任後的工作，亦談到身體健康及與家人關係。多次提及練習氣功的李家超說，已經打通很多穴位，「也都會自己運作」。提到太太，他說已經承諾在任期完結後「和她遨遊江湖」。



李家超說已經練了氣功20多年，打通了很多穴位，令身體保持健康。（資料圖片/張浩維攝）

半小時車程、與太太聊天時練氣功

李家超接受《中通社》專訪時，被問到「『超人』已不足以形容您的勤奮，可否分享您保持如此工作熱情與精力，您最大的動力是甚麼？」李家超回答提到，每天能精神奕奕，練氣功是一個因素。雖然上任特首後時間少了，但仍然會「片段式」練習，例如在半小時的車程內練習，或者在家中與太太聊天時練功。「因為練氣功20多年，很多穴位打通了，也都會自己運作，很慶幸有這方面多年累積。」

練了氣功20多年，李家超說一份耕耘一份收穫，40多歲時每天用1小時練氣功，已經有些修為，「健康回報是肯定的」。

與家人見面時間少「要扣分」

身體健康的李家超工作繁忙，與家人見面的時間少了許多。他直言就算見面也沒辦法完全放下工作，「所以在關注度方面，我一定是扣分的，但他們很支持我，我很感謝他們。」他說，已經承諾太太，任期完結後和她「遨遊江湖，逍遙自在」，又說希望完成任內工作，香港社會大致進步，能讓他們「一起去笑傲江湖」。