孫玉菡端午節玩空中飛索：忘卻工作壓力　原來有原因｜政壇諸事町

今日（22日）端午節，勞工及福利局局長孫玉菡無去游龍舟水，而是聯同警務處處長蕭澤頤和社會福利署署長李佩詩，踩入八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營，與來自20多個家庭共約70人參與「童行有你@健康童遊FUN享日」。



期間他更一嘗空中飛索刺激。他說一步步走上高台時，心情難免緊張，「但當身體隨着飛索一衝而出，即使只是短短20多秒，心情豁然開朗起來，暫時忘卻平日的工作壓力。」



這位是勞工及福利局局長孫玉菡，他一嘗空中飛索刺激。（#勞工及福利局Facebook圖片)

「健康童遊FUN享日」是兒童事務委員會「童行有你」主題下首項戶外交流活動，以一連串宣傳計劃，配合全年不同主題的交流活動，提高公眾對保護兒童的關注及加深對委員會多方面工作的認識。今日70名參與者中，一半為兒童，部份有特殊教育需要或需要特定支援。

參加者先後在八鄉少訊中心參與熱身、歷奇和體驗活動，以互動有趣的形式體驗健康生活；其後由兒童事務委員會非官方委員主持各組分享環節，由參與兒童和家長分享日常生活的挑戰，以及家長在照顧有特定需要兒童時如何克服挑戰的體會，同時鼓勵家長多與孩子溝通和照顧自己的需要。

身兼委員會副主席的孫玉菡表示，現場設計的多個歷奇和體驗活動樂趣與啓發性並重，希望兒童和家長平日也能多一同玩樂，享受閒暇，促進親子溝通，提升身心健康。他說，玩樂是兒童成長必不可缺的一環，學習固然重要，但適度的玩樂能使兒童得到更均衡的發展。他身體力行，除了與小朋友一起玩芬蘭木棋和飛盤，更一嘗空中飛索的刺激。

一步步走上高台時，心情難免緊張，但當身體隨着飛索一衝而出，即使只是短短20多秒，心情豁然開朗起來，暫時忘卻平日的工作壓力。 勞工及福利局局長孫玉菡

一同出席的蕭澤頤說，活動可讓參與的家庭共享一天親子樂，他重申保護兒童的工作任重道遠，鼓勵市民及各界同行同心為保護兒童出一分力。

社署署長李佩詩表示，家長在照顧子女上難免會遇到壓力，照顧有特殊需要兒童的家長更需要社會的支援。她呼籲市民多關心身邊人，為兒童建設關愛和諧的環境。