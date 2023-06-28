75萬人未換過期特區護照　入境處考慮延長可預約申領日期

香港開關後市民蜂擁出外旅行，近月特區護照換領宗數大增。保安局局長鄧炳強回答「A4聯盟」立法會議員楊永杰書面質詢時指，近月換領特區護照的宗數大增，入境處會積極考慮將網上預約系統的可預約申領日子進一步延長。



疫情緩和後，大量市民申領特區護照。（資料圖片/梁晉穎攝）

4月初每日過萬宗申請 已加班及自助服務應對

鄧炳強指，截至5月底，在2020年起特區護照過期的港人，有75萬人未更換新的護照，另有26萬本護照將於今年6月至年底過期。隨着疫情回落對外通關，今年首5個月收到77萬8,159宗特區護照申請，超過去年全年，每月平均約15.6萬宗，每日平均7,100宗。而4月初的高峰期，曾有過平均每日超過1萬宗的紀錄，較疫情前每日平均2,700宗大增超過3倍。

為了應付需求，入境處已經增加三成人手及增撥資源，包括超時工作、聘用退休公務員及合約員工等。入境處鼓勵市民經互聯網或入境處流動應用程式（App）遞交申請，亦可以選擇以郵寄、投遞、親身遞交，或使用「申請證件服務站」自助遞交申請，毋須預約，亦不設配額。現時，近八成的申請均透過網上或自助形式辦理。

入境處會積極考慮將網上預約系統的可預約申領特區護照日子進一步延長，又表示會研究增設郵遞護照服務及利用「智方便」等流動應用程式作身份認證的可行性。

對於有意見提出可在港鐵站、各區民政處或政府合署增設「申請證件服務站」及「領取護照服務站」，鄧炳強指涉及保安及個人資源等因素，認為現時設在入境處辦事處的做法較為穩妥。