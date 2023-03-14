特區護照續期網上申請｜不少人相片不符要求　入境處公開6大問題

香港全面復常，出入境人數持續增加，疫情三年，不少人特區護照已過期，近月前往辦理換證大排長龍，因此入境處鼓勵市民透過互聯網或入境處流動應用程式遞交特區護照申請，不過處方指過往一段時間，留意到不少市民因未能提交符合要求的照片而影響申請進度。



入境處總結有六大問題，包括：背景不是純白色、有陰影或光線不足，或申請人頭髮遮擋眉毛／眼睛、眼鏡反光或不望鏡頭。



香港特別行政區電子護照的相片規格

據入境處資顯示，現時若要申請護照，可選擇親身遞交、郵遞、投遞、使用「申請證件服務站」，或在互聯網或入境處流動應用程式申請。

透過互聯網申請香港特別行政區護照

合資格的申請人能親身往指定入境事務處辦事處、中國駐外國的使領館或駐內地辦事處領取特區護照，便可透過互聯網或入境處流動應用程式申請特區護照。不過如因護照損毀、遺失或需要更改護照上的個人資料，必須親身到櫃位申請。

即查入境處各辦事處申請證件服務站數量及辦公時間

香港特區護照的相片要求

．清晰的彩色近照；

．背景必須是純白色；

．眼鏡不可反光或遮擋眼睛；

．照片光度適中，不可太光、太暗或有陰影；

．頭像應置中，頭頂不可太貼上框或拉長、拉闊；

- 頭頂上須保留適當空位，不能「黐頂」；

．頭髮不可遮擋眼睛或眉毛，亦不可佩戴頭飾，包括耳機；及

．照片上不應有釘書釘、萬字夾或其他污漬。

申請/續期特區護照費用：

16歲或以上人士（有效期10年）

32頁$370

48頁$460



16歲以下兒童（有效期5年）

32頁$185

48頁$230



修訂護照（包括更改個人資料或照片）

$84(每次申請計，與被取代的護照的屆滿日期相同)

