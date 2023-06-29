旅遊業晤保安局　倡延長香園圍口岸開放時間一小時至晚上11時

撰文：文維廣
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旅遊界立法會議員柏良今日（29日）聯同旅遊業界代表，與保安局局長鄧炳強等官員會面，反映業界對延長香園圍口岸開放時間的訴求，並就開放沙頭角禁區，建立外遊警示溝通機制等問題交換意見。

姚柏良指，通關便利化對旅遊業十分重要，業界期望新建或重建的口岸陸續實現兩地一檢，現有的口岸也可進一步優化服務。他指，香園圍口岸自6月開通以來，成為絕大部份旅行團出、入境的選擇，業界希望可善用該口岸，振興夜經濟，帶動更多的旅客消費；惟由於現時口岸只開放至晚上10時，時間較尷尬，令業界難以安排旅行團享用晚餐後，經該口岸出入境，期望政府考慮業界和旅客需要，將香園圍口岸的開放時間至少延長至晚上11時。

姚柏良又指，業界代表感謝當局在首階段開放沙頭角時，與業界緊密合作，期待在之後的開放中，探討運用新科技，或用團進團出的方式，讓旅客有機會到中英街參觀，進一步發揮沙頭角的旅遊潛力。

另外，業界肯定保安局外遊警示制度的作用，但為讓業界有時間處理警示的應變安排，如改動航班和調整出團，希望與局方建立外遊警示溝通機制，在發出警示前盡早與旅業界溝通，令業界有較多的時間作應急準備，盡量減少對旅客的影響。

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鄧炳強