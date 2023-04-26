五一長假臨近　香園圍口岸加設巴士臨時泊位疏散人流

「五一」勞動節長假期快到，旅客出入境和相關交通配套受到關注。運輸及物流局局長林世雄回答新民黨立法會議員李梓敬的書面質詢時說，香園圍邊境管制站已預留位置，可作為30輛旅遊巴士的臨時泊位，另外有其他措施疏導人流。



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林世雄指，為了應付「五一」人流，各口岸已經加強人手，並協調通關及運輸服務公司，入境處、警務處、海關及其他相闗部門的聯合指揮中心，會於「五一」黃金周期間啟動，有需要時會採取應變措施。

疏導關口旅行團人潮方面，運輸署已經在香園圍邊境管制站附近預留一個可供30輛旅遊巴士臨時停泊的位置，以供有需要時使用，並已經提醒旅遊巴營運商，要等到旅行團團員全部到齊才能駛進車位接載旅客，以加快車輛流轉。

4月7日，復活節假期開始，港珠澳大橋香港口岸大排長龍，金巴輪候時間達2小時以上。（梁晉穎攝）

港珠澳大橋跨境巴士將加強服務

至於港珠澳大橋，運輸署認為口岸人數會較多，相關交通服務供應商會適時加強服務，其中金巴及跨境巴士已盡量安排額外車輛加開班次。

東鐵線落馬洲站及羅湖站的服務，已經大致回復疫情前水平，港鐵公司已加強來住上水站至金鐘站的列車服務，目前運作暢順，預計有足夠運力應付乘客需要。港鐵會留意「五一」黃金周的情況，視乎需要加強列車服務，並增派人手於車站當值。