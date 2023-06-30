國安法實施三周年　李家超：香港吸引力有增無減

《香港國安法》實施三周年，特首李家超表示，法例生效後香港撥亂反正，社會安寧。此外，政府亦就《香港國安法》實施三周年發新聞稿，指3年來香港特區依法履行維護國家安全的職責，又指雖然香港社會整體現已回復穩定，但社會絕不可掉以輕心，務須時刻保持警覺，慎防反中亂港分子伺機反撲，破壞社會安寧，危害國家安全。



李家超稱《香港國安法》實施後香港吸引力有增無減。（資料圖片/張浩維攝）

李家超今日（30日）出席「慶祝香港回歸祖國26周年」活動啟動禮時說，《香港國安法》實施三周年，香港在經歷種種挑戰後正重新起飛，處於由治及興的關鍵期。他又指，在《香港國安法》和「愛國者治港」原則的雙重保障下，社會整體穩定，經濟發展向好，營商環境自由方便，香港吸引力有增無減。

特區政府新聞稿則表示，《香港國安法》實施後，香港社會秩序迅速恢復，營商環境持續改善，法治得以彰顯，市民的權利和自由得到更好保障，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。

全國人大會議2020年5月底通過為香港訂立「港區國安法」。（資料圖片）

特區政府：有國家不時詆譭國安法

政府發言人指，香港特區依法履行維護國家安全的職責，切實秉持有法必依、違法必究的原則。發言人又說，港社會整體現已回復穩定，但社會絕不可掉以輕心，務須時刻保持警覺，慎防反中亂港分子伺機反撲，破壞社會安寧，危害國家安全。發言人稱，當前不同的「軟對抗」行為仍通過網絡、媒體等渠道繼續發生和散播，製造矛盾，甚至煽動香港市民對中央和特區政府的仇恨。有國家和外部勢力不時假借不同事件、場合和藉口，詆譭《香港國安法》，對盡責、忠誠和依法落實《香港國安法》的香港特區造謠抹黑和肆意攻擊，企圖破壞香港安定繁榮。

強調全體市民要以維護整體利益為己任

發言人強調，維護國家安全是香港整體社會的責任。香港全體市民應當遵守《香港國安法》和香港特區有關維護國家安全的其他法律，同時增強憂患意識，堅持底線思維，以維護香港社會整體利益、確保香港長期繁榮穩定為己任。