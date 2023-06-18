國家安全｜李家超：軟對抗行為正透過網絡、媒體散播　挑撥矛盾

行政長官李家超周六（17日）出席國家安全教育中心活動時指出，香港現處於由治及興的關鍵時刻，當聚焦拼發展、拼經濟的同時，絕不能掉以輕心，因為雖然香港社會整體已經回復穩定，但破壞力量仍然存在，不同的「軟對抗」行為，正透過不同網絡、媒體、文化藝術等渠道繼續發生和散播，挑撥矛盾，甚至煽動香港人對中央及特區政府的仇恨，這些潛伏力量隨時捲土重來，危害國家安全，破壞社會安寧。



行政長官李家超周六出席國家安全教育中心IPLSA第二期國家安全教育認可導師資格課程畢業典禮。(政府新聞處圖片）

李家超出席國家安全教育中心IPLSA第二期國家安全教育認可導師資格課程畢業典禮致辭時指出，過去十多年來，香港出現危害國家安全的行為和活動，從2014年「違法佔中」、2016年旺角暴動、2018年鼓吹「港獨」的「香港民族黨」被禁止運作，發展到2019年的「黑暴」、港版「顏色革命」，社會受到重創，市民惶恐終日。

他指2020年中央頒布實施《香港國安法》，完善特區選舉制度，落實「愛國者治港」原則，國家安全漏洞填補了，市民的人權和自由得到更堅實的保障，社會重拾安寧，香港實現由亂到治。香港現處於由治及興的關鍵時刻，由破壞時期轉變到建設時期，「但當我們聚焦拼發展、拼經濟的同時，我們絕不能掉以輕心。」

行政長官李家超周六在國家安全教育中心活動致辭，不同的「軟對抗」行為，透過不同網絡、媒體、文化藝術等渠道繼續發生和散播，挑撥矛盾，甚至煽動香港人對中央及特區政府的仇恨。（政府新聞處圖片）

李家超解釋，雖然香港社會整體已經回復穩定，但破壞力量仍然存在，不同的「軟對抗」行為，透過不同網絡、媒體、文化藝術等渠道繼續發生和散播，挑撥矛盾，甚至煽動香港人對中央及特區政府的仇恨，這些潛伏的力量，隨時都會捲土重來，危害國家安全，破壞社會安寧。「《香港國安法》防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，當中以防範先行，就是提醒我們要居安思危，防患於未然。」

他表示，根據《香港國安法》第十條，應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育，提高香港特區居民的國家安全意識和守法意識，政府已通過不同渠道，加強市民對《香港國安法》、國家歷史和發展、自身責任的認識和理解。他提到，從小培養國家觀念、民族感情、國民身份認同，對建立青年人維護國家安全的意識和責任感至關重要，更可以確保社會可以穩定而持續地發展，而推動國家安全教育不單是政府或個別部門的責任，而是整個香港社會的責任。