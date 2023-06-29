台媒：台學者「黑房」受查6小時被拒入境香港遣返　曾在港任教

據台媒報道，有曾在香港任教、領域非政治的台灣學者，年初入境香港被拒，期間被困黑房受查6小時。報道指，兩年來已有多名台灣學者被拒入境。



台媒《光傳媒》引述《報導者》文章報道指，今年初，有一名具有國際資歷、曾在香港任教，學術專業不直接與香港政治相關的台灣學者，來港參與學術交流時，在香港機場被海關、入境處人員羈留，並被帶到機場「黑房」查問、搜身，接受長達6小時查問，然後有便衣人員取走並記錄台胞證、護照及職員證，最終以「綜合評估不符合入境的資格」，拒絕其入境，並被送上囚車原機遣返。

報道指，兩年來，已有多名台灣學者被拒入境。台灣清華大學當代中國研究中心主任林宗弘表示，香港《國安法》實施後，不論台灣學術界抑或民間，都會覺得入境香港的風險增加。林宗弘又認為，入境香港的風險情況還在惡化當中，台灣學界應要求師生到香港要格外小心，未來不排除要建立規範。

報道稱，台灣民間司法改革基金會發展資源部主任蕭逸民表示，現時台灣很多非政府組織已發出內部指引，為安全需要，要求成員不論業務或私人原因，不要到訪香港。相關資料顯示，在2021年，共有1,187名旅客被拒入境香港。