財委會通過延長免息學生貸款1年　議員關注拖欠、破產原因

立法會財務委員會今日（30日）通過批准放寬與學生資助計劃有關的現行條款及條件，以延長免息延遲償還學生貸款安排1年，至2025年3月1日。有立法會議員關注學生拖欠償還貸款的原因，以及理財教育安排；亦有立法會議員關注有否壞帳的情況。



吳傑莊關注學生拖欠還款的問題。（資料圖片/鄭子峰攝）

吳傑莊：7200帳戶欠款 當中300人破產或債務重組

選委界立法會議員吳傑莊指7,200個帳戶拖欠還款，涉及2.63億元，問到處方在展開法律追討行動同時，有否統計欠款或無力償還的原因，又有否相應措施幫助他們。另外，當中有300人宣布破產或申請個人自願安排（債務重組），平均欠款3.6萬元，而破產或影響他們的前途，問到局方有否考慮收緊貸款審核機制，同時加強宣傳教育理財規劃，「以免幫佢變成害咗佢」。

教育局副局長施俊輝回應指，有了解過學生拖欠償還貨款的主因，但無法簡單確認每宗拖欠的原因。他續指特別是有經濟困難、家人或貸款人患重病，或當事人想繼續進修課程等，都是申請進一步要求延期還款的合理原因 ，學資處一直有呼籲償還貨款的學生，如果有困難可以主動向處方聯絡，處方亦已設立機制處理債務重組。宣傳方面，學資處正透過不同渠道作不同的宣傳，讓學生知道審慎理財和避免過度借貸。

在職家庭及學生資助事務處處長曾裕彤回應指，破產學生多數是個人理財問題令他們破產，很多貸款人多數每月還1,000至幾百元，還款壓力導致破產情況不高，處方審查時主要留意資產入息。他說如果要減少學生因周轉不靈而破產，應在學生理財方面下工夫，而不是加強審查。

李鎮強關注息口上升會否令政府在學生貸款上有額外開支。（資料圖片/張浩維攝）

自由黨選委界立法會議員李鎮強提到，貸款利息早前由1.5厘下調至零，但現時全球都高息，關注政府有否額外開支。他亦關注7,000多人拖欠貸款，涉及多少移民和有否壞帳。

施俊輝回應指，由1.5厘變至零的部份只是處方整個利率計算的一部份，利率計算有一部份是無損益，該部份會因應息口而調整。曾裕彤回應指，不掌握當中移民數字，據處方經驗，大部份拖欠貸款的人，處方知道他們在港，不過因種種原因選擇不還款，處方會採取法律行動等方法追討。