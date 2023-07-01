七一回歸｜李家超：民有所呼、我有所應！會做實事做成事

今日七月一日是香港回歸26周年紀念日，特區政府早上8時在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，隨後於會展舉行酒會慶祝香港特別行政區成立26周年。特首李家超為酒會主禮及致辭。《香港01》將為大家直播升旗儀式及酒會情況。



特首李家超在酒會上致辭時指，以振奮心情與大家慶祝回歸26周年，也是本屆政府上任的一周年。他引述國家主席習近平去年訪港提出的「四個必須」、「四個希望」，指已成為他施政的目標，建立實幹團隊共建香港。他外圍雖然仍不明朗，但國家十四五規劃及大灣區、「一帶一路」帶給香港無限機遇。



他指；「民有所呼、我有所應」致力提效提速，增加房屋供應。他又指今日是港車北上首日實施。他又稱對香港充滿信心，旦有國家作誤判刻意針對，因此要提高警剔。未來一年，特區政府會繼續外訪說好香港故事，及積極配合國家發展策略。他承諾政府未來會繼續「做實事、做成事」。



李家超帶領祝酒賀回歸二十六周年（政府新聞處直播截圖）

而今年的慶祝酒會，先有樂團演奏香港回歸25周年的主題歌曲《前》及經典歌曲《獅子山下》後，再播放影片回顧政府去過去一年的工作，片末表明未來會帶領香港騰飛躍進。



較早之前的升旗儀式，李家超伉儷在大約早上七時五十分到場，他先與在場的制服圓體成員寒暄，鼓勵他們繼續努力。特區政府問責官員、終審法院首席法官張舉能、行會成員及立法會議員均有出席。4名前任特首當中，除董建華外，全國政協副主席梁振英、曾蔭權和林鄭月娥也有出席。

回歸二十六周年升旗禮（政府新聞處直播畫面截圖）

升旗儀式上，會由警察樂隊奏樂，並在歌唱家陳永和譚樂軒的領唱下，聖保羅男女中學歌詠團會獻唱國歌；特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。