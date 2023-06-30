七一回歸｜京港聯菁英匯執行主席：香港青年背靠祖國，聯通世界

明天（7月1 日）是香港回歸26周年，京港聯菁英匯執行主席吳紫羽向《香港01》表示，香港青年作為香港特別行政區的寶貴財富和未來希望，承載着祖國和香港的期望。背靠祖國的強大支持，我們融入世界的平台，展現出非凡的才華和領導力。



吳紫羽表示，香港青年能夠背靠祖國的強大力量，是實現個人和香港發展的重要基石。首先，中國的改革開放政策為香港青年提供了廣闊的舞台。香港與內地緊密合作，使香港青年能夠參與國家經濟建設，享受內地市場的機遇。

其次，內地大學為香港青年提供了深造和交流的平台，拓寬了青年的視野和能力。此外，政策上的支持和優惠措施，如香港青年創業基金和就業計劃，為他們的創業和就業提供實質性支持。

香港青年身處於連接內地和世界的橋樑地位，使他們能夠聯通世界，接觸到更廣闊的機遇和資源。首先，香港作為國際金融中心吸引了眾多跨國企業和金融機構入駐，為香港青年提供了與國際頂尖企業接觸的機會。

其次，香港舉辦的國際展覽、會議和活動使得香港青年能夠在國際舞台上展示自己的才華和能力。此外，香港的多元文化環境為香港青年開啟了了解不同文化的大門，培養他們的國際視野和跨文化溝通能力。

京港聯菁英匯執行主席吳紫羽。（受訪者提供）

吳紫羽又稱，香港青年肩負著未來的責任和使命。首先，青年需要保持對香港的熱愛與認同，並積極參與香港的發展與建設。香港青年應該積極融入國家發展大局，深化與內地合作，為實現中華民族的偉大復興貢獻自己的力量。

其次，香港青年應不斷提升自身素質，培養創新思維、領導能力和團隊合作精神，以適應快速變化的全球化時代。青年應積極學習國際經驗和先進技術，為香港的科技創新和產業升級貢獻智慧和創意。

在香港青年的未來擔當中，社會責任和公益精神也至關重要。他們應積極關注社會問題，如環境保護、青少年教育、社會不平等等，並主動參與相關活動和項目。通過自己的行動，他們能夠推動社會進步、增強社會凝聚力，為香港的可持續發展做出貢獻。

另外，香港青年還應積極參與國際事務，擔當起國際責任。青年應主動參與國際交流與合作，深化對不同文化和國際議題的理解。通過與國際青年的互動與合作，他們能夠拓寬自己的視野，培養跨文化溝通和合作能力。同時，香港青年也可通過國際平台為香港爭取更多的發展機遇，促進香港在全球舞台上發揮更重要的作用。

吳紫羽表示，綜上所述，香港青年作為背靠祖國、聯通世界的重要力量，將在未來發揮更大的作用。青年將以自身的努力和擔當，為香港的發展和繁榮貢獻力量。香港青年應保持對香港的熱愛與認同，積極融入國家發展大局，不斷提升自身素質，並積極關注社會問題和參與公益事業。同時，青年還應積極參與國際交流與合作，擔當起國際責任。相信在香港青年的共同努力下，香港的未來將更加光明和繁榮。