搶人才搶企業　李家超歡迎來港登上「特快號」並獲成功

今日是香港回歸26周年紀念，行政長官李家超表示，過去一年特區政府在「搶人才」、「搶企業」，增強發展動能方面成效顯著，香港比以往更團結，凝聚力更大，他歡迎外來人才及企業登上香港這艘「特快號」並獲得成功。



李家超接受內地南方網專訪時說，特區政府主動對接企業，只要能提升香港競爭力，對香港發展有幫助，當局都會提供支持。他續指，香港很多優勢，別人未必知道，要通過出訪等活動令更多人明白，香港是一個值得發展、值得投資落地的地方，與他們的投資、商業活動息息相關。



回顧過去一年的工作，李家超說，改善民生是特區政府重點工作，他希望讓市民感受到香港是一個美好的家園，能給他們帶來幸福、開心，遇到困難的時候也能得到政府的幫助，而土地房屋供應仍是最主要的挑戰，提到自己推出「簡約公屋」，以及擴大「青年宿舍計劃」供應等措施應對市民的住屋需求。

年内或最遲明年完成《基本法》23條立法

李家超說留意到目前有一些破壞分子潛伏在社會不同領域，不時採取「軟對抗」方式來干擾政府施政，特區政府努力爭取在今年内或最遲明年，完成《基本法》23條立法，並強調23條立法不是交差，否則只會對不住憲制責任，對不住香港和國家。