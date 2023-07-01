七一回歸｜李家超：復常道上「全速前進」　須警惕內部潛伏軟對抗

特首李家超在回歸26周年慶祝酒會上致辭時，指香港已在復常快車道上「全速前進」。不過，他同時提醒要居安思危，指香港雖然整體大致平穩，但有國家對我國的和平發展作出誤判，刻意針對、打壓，香港內部亦潛伏了軟對抗的破壞力量，因此大眾仍須提高警惕，自發維護國家安全，全面準確貫徹「一國兩制」方針。



他又重提國家主席習近平去年七一訪港時的重要講話：「一國兩制是經過反覆檢驗的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持」。他指習主席提出的「四個必須、四個希望」成為本屆政府施政藍圖，建立「以結果為目標」的實幹團隊。



他指政府積極應對房屋短缺問題， 做到「民有所呼、我有所應」；又引《晏子春秋》的「為者常成，行者常至」，承諾繼續「做實事、做成事。」國家主席習近平在今年春節團拜上，也曾引用「為者常成，行者常至」此說話強調實幹是成就事業、創造輝煌的必由之路。



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首次以特首身份主持慶祝回歸周年紀念酒會的李家超致辭時表示，自己以振奮的心情與市民共同慶祝中華人民共和國香港特別行政區成立26周年，今日（1日）亦是本屆政府成立一周年。他回顧過去一年，港府帶領香港走出疫陰霾，在艱難中努力培植信心和希望，政府以不走回頭路為宗旨，最後與內地通關、與世界全面接軌，現在走在復常的快車道上，「全速前進」。

他回想與內地通關當日，看見市民與親友興奮擁抱、喜極而泣，一個又一個鏡頭都讓我們更珍惜人與人之間的愛，更感受到在香港這個共同家園的溫暖。

經濟呈正增長 國家帶來無限機遇

他指，香港終於擺脫經濟陰霾，轉向正增長，今年首季經濟增長為正百分之2.7，扭轉連續四個季度下跌的情況；每月住戶收入上升百分之2.1；首5個月來港旅客突破千萬大關；旅遊及消費帶動香港經濟復常。他指雖然香港進出口依然較弱，加上外圍環境仍存在不明朗因素，但國家的「十四五規劃」、大灣區、一帶一路等策略都帶給香港無限機遇，預計今年經濟增長將會是正數，預料達百分之3.5至5.5左右。

李家超表示，《施政報告》提出的搶人才、企業政策成效顯著，預料每年輸入3萬5千名人才的目標將會超標。他續指，為搶人才而成立的重點企業辦公室，已接見150間企業，部分企業已落戶香港，投資推廣處於今年首5個月已協助逾180個海內外企業在港成立或擴展業務，較去年同期增長三成。

心願讓市民盡快「上樓」

「民有所呼，我有所應」李家超指讓市民盡快「上樓」，一直是他的心願，故政府在動屋、土地供應方面正在全力提速、提量、提效。他指現時公屋輪候時間已封頂，由6.1年下降至5.3年，加上政府推出簡約公屋，相信可再縮短輪候時間至4.5年。

李家超又指，政府就青年、創科及基層醫療發表藍圖，並正就藍圖制定實踐方案，政府亦制定了土地、基建、教育、關愛共融等短中長期措施，正按計劃落實。

港車北上起動 對香港充滿信心

今日（1日）適逢是港車北上的起動日，他指港車北上讓港人輕鬆開車到內地旅遊、經商等，更可拉近人民距離，直言對港充滿信心。

他指，未來一年將與團隊積極到其他地方訪問，說好香港故事，為香港創造更大機遇。他指，香港會繼續積極融入國家發展大局，參與及推進「一帶一路」、大灣區發展，同時推進人工島及北部都會區發展，引入策略性企推動高質發展，發揮香港獨特優勢，為中華民族偉大復興作出貢獻。

引用《晏子春秋》強調實幹

李家超又引用出自《晏子春秋》的「為者常成，行者常至」，承諾政府會繼續「做實事、做成事」，以行動爭取信任，以結果拉近距離，以成績凝聚互信。

國家主席習近平今年1月20日在二〇二三年春節團拜會上發表重要講話時，也引用「為者常成，行者常至」，強調實幹是成就事業、創造輝煌的必由之路。而出自《晏子春秋》的「為者常成，行者常至」，意指一個人只要堅持不懈地去做一件事情，常常會取得成功，一個人只要矢志不渝地朝著目標前進，常常可以到達目的地。