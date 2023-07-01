國安法三周年｜歐洲議會促對港官員實施制裁　港府：嗤之以鼻

繼昨晚（6月30日）發文炮轟部分美、英議員詆毀《香港國安法》後，特區政府今日（7月1日）再發文，批評歐洲議會部分議員早前向歐盟委員會主席聯署致函，批評國安法及促對港府維護國家安全職責的官員實施制裁，是肆意詆毀和抹黑《香港國安法》，表明對於所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇。



政府發言人斥歐洲議會部分議員是公然叫囂，表示強烈不滿和堅決反對。發言人續稱，定當堅定不移履行維護國家安全的責任，並強烈敦促該等歐洲議會政客立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。



政府指無懼任何威嚇，定當堅定不移履行維護國家安全的責任。（資料圖片）

發言人指外國政客出於卑劣政治動機對港肆意攻擊

政府發言人斥歐洲議會部分議員出於卑劣政治動機，打着《香港國安法》實施3周年旗號大放厥詞，對盡責、忠誠和依法落實《香港國安法》的香港特區肆意攻擊。港府又批評該等政客對有關實況視若無睹，就《香港國安法》發表無稽失實、顛倒黑白的言論，妄圖干預香港依法施政、破壞香港法治和社會繁榮穩定，該等拙劣政治戲碼和險惡用心表露無遺，其卑劣圖謀注定不會得逞。

《香港國安法》實施三周年。（資料圖片/政府新聞處）

發表妨礙司法公正的言論 極有可能構成犯罪

發言人強調，任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是破壞香港特區法治行為，應受譴責。發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

發言人重申，政府會堅定不移全面準確實施《香港國安法》，並進一步健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，與此同時依法保障香港市民的權利和自由，確保一國兩制實踐行穩致遠。