國安法三周年｜英美議員譴責政治檢控　港府斥詆毁國安法

《香港國安法》實施三周年，美國參議院30名跨黨派議員，近日聯署譴責北京和港府政治檢控壹傳媒創辦人黎智英和其他民主派人士，英國國會下議院亦就此辯論，促請英國政府制裁中港官員。港府今日（30日）晚上發反駁指，英、美兩國政客肆意詆毁和抹黑「一國兩制」和《香港國安法》，對此表示強烈不滿和堅決反對。



全國人大會議2020年5月底通過為香港訂立「港區國安法」。（資料圖片）

壹傳媒集團



港府：政客「雙標」虛偽面目早已昭然若揭

港府發言人批評，美國和英國政客肆意以政治凌駕法治、並以政治卑劣技倆干預香港依法施政、破壞香港法治和社會繁榮穩定，「注定以失敗告終」，並形容他們「重施故技」，對「黑暴」和港版「顏色革命」置若罔聞，但卻對《香港國安法》實施後，本港社會回復正常、營商環境恢復的實況隻字不提，反而肆意攻擊盡責、忠誠和依法落實《香港國安法》港府，發表和散布無稽失實、顛倒黑白的言論，「他們的『雙標』虛偽面目早已昭然若揭，其心可誅，其行可鄙。」

《立場新聞》案



+ 3

要求政客停止干涉香港事務

發言人又指，特區政府強烈不滿和堅決反對美國和英國政客一再對「一國兩制」成功實踐下的香港特區的「信口雌黃和污衊抹黑」，強烈敦促該等政客立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

當局續指，英美政客倡議不應對個別人士執法，等同給予其犯法特權，批評此舉是「完全違反法治精神」，強調《基本法》和《香港人權法案》的保障下，刑事罪行的被告人均公平審訊的機會。

▼5月24日 「612人道支援基金」6名信託人上庭▼

