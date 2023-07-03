支持國安處懸紅百萬通緝老爺袁弓夷　容海恩：去年已脫離關係

立法會議員容海恩發聲明支持警方國家安全處向法庭申請拘捕令，懸紅通緝八名涉違《香港國安法》人士，當中包括她去年已宣布脫離「爺媳關係」的老爺袁弓夷。她在聲明中重申，已與袁弓夷脫離關係，他的一切行為與她無關，又強調維護國家安全是應有之義。



警方國安處今日宣布，通緝包括袁弓夷、任建峰、郭榮鏗、郭鳳儀、許智峰、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰等八人，每人懸紅一百萬元。

國安處懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（陳浩然攝）

容海恩在聲明中指，知悉外界關注其中一名被通緝人士袁弓夷與她的關係。她重申，已於2022年8月登報宣布與袁弓夷脫離關係，因此他的行為與她無關。並再次強調，任何人士均不得危害國家安全，而袁弓夷在海外籌組所謂「香港議會」，推動以「公投」推翻中央和特區政府，又要求制裁香港法官，有關行為已涉顛覆國家政權罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。

容海恩在題為「支持維護國家安全 應依法通緝將疑犯緝拿歸案」聲明中，又指被通緝的八人遭國安處指涉干犯危害國家安全罪，勾結外國或者境外勢力等罪名，而遭警方國安處懸紅每人100萬元通緝。她認為維護國家安全是應有之義，因此支持國安處的決定，必須全面遏止任何危害國家安全的行為，透過《香港國安法》盡快將疑緝拿歸案。

可要求國際刑警協助通緝涉案人士

她在聲明中又指，上述八人現時均不在港，留意到有聲音質疑通緝的成效。但本身是大律師的她指事實不然，她解釋國安處可依法通緝這些罪犯，並凍結他們的相關涉案犯罪財產；特區政府可先諮詢律政司意見，並在取得相關法律意見及香港法庭發出的拘捕令後，正式通知相關國家，要求當地執法機關將逃犯拘捕，繼而引渡回港受審；而即使該國家已暫時終止與香港的移交逃犯協議，但仍可按個別事件合作；中國是國際刑警組織（INTERPOL）的成員，香港屬於中國支局，可以要求INTERPOL通過全球近200個國家成員，通緝《香港國安法》逃犯。

因此，她強調即使涉案人士並不在港，特區政府仍有可根據《香港國安法》所具備的域外效力，採取相應的實際行動。她再次重，表示支持國安處的決定，應把任何危害國家安全的疑犯繩之於法。