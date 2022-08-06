容海恩割席︱袁弓夷開腔不當一回事　事前不知：佢要保屋企及地位

保安局日前點名緝捕在海外籌組「香港議會」的袁弓夷，指他涉嫌觸犯《港區國安法》的顛覆國家政權罪。其子、國際關係學者袁彌昌的太太、新民黨立法會議員容海恩昨天（5日）登報，指本著「國之大義」與袁弓夷斷絕「爺媳」關係。

袁弓夷接受外媒訪問，透露容海恩事先並沒與他溝通，自己通過新聞得知：「對於我嚟講，真係，完全唔當係一回事。」他說《港區國安法》下，容海恩是被迫與他劃清界線，以保著在建制派中的地位，還有「保住佢屋企，佢有兩個細路嘅嘛，佢有老公嘅嘛。」



你諗下，第一佢要保住喺建制派裡面嘅地位。佢喺建制派好有地位，做得議員，如果唔係都唔會推佢出嚟做議員啦。跟住要保住佢屋企，佢有兩個細路嘅嘛，佢有老公嘅嘛。 袁弓夷

新政治形勢下「將來香港社會就係咁」

袁弓夷指，這類親人「割席」過去在內地文革、反右運動中見怪不怪，「以前香港呢啲嘢就唔會發生嘅」，但新政治形勢下，當權者要攻擊的敵人，一定會著其家人與之劃清界線，「將來香港的社會就係咁，如果唔係，我哋都唔洗走啦。」

他表示，自己童年在內地「見到好多，我哋好多親人，因為我哋屋企多多少少都係資本家，好多人就因為乜嘢運動，同我哋屋企家人親人『割席』，好多，多到不得了。」事件在香港變成大新聞，他說因為港人未經歷過：「佢哋覺得好大件事，當然呢啲好juice（具話題性），大把人講吓，好正常。」