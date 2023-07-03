國安處懸紅100萬元通緝8人　國安公署：正義不會遲到　更不會缺席

警方國安處通緝8人，包括任建峰、袁弓夷、郭鳯儀、郭榮鏘、許智峯、蒙兆達、劉祖廸及羅冠聰，每人懸紅100萬元，希望公眾提供相關人士或案件的消息。



駐港國安公署發表聲明，堅決支持香港警方依法通緝外逃反中亂港份子。



國安處懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（陳浩然攝）

稱惡劣行徑嚴重違反香港國安法

國安公署聲明指，支持通緝上述8人，稱他們為「外逃反中亂港首惡份子」，並支持採取一切必要措施追究8人的法律責任。國安公署指，8人長期勾結外部勢力從事反中亂港活動，「竄逃海外後更加變本加厲，招募『港獨』份子，糾集『攬炒團隊』，乞求外國對香港特區和有關人士採取制裁或其他敵對行為，繼續煽動分裂國宣、顛覆國家政權，妄圖使香港再生亂局。」聲明又說，他們的「惡劣行徑嚴重違反香港國安法，嚴重衝擊『一國兩制』底線，嚴重損害香港根本利益，嚴重危害國家主權、安全和發展利益」。

國安公署指：「正義不會遲到，更不會缺席」，強調通緝8人是「全面準確貫徹實施國安法、維護特區憲制秩序、捍衛法治尊嚴的必要之舉，是鞏固香港由亂到治成果並走向由治及興的正當之舉，是堅決維護國家安全正義之舉」。