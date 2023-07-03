李家超點名感謝自由黨推動七一優惠　強調旅遊、需求成經濟動力

自由黨今日（3日）舉行酒會，慶祝香港特別行政區成立26周年及創黨30周年。特首李家超致辭表示，今年七一在政府帶動及自由黨協助下，飲食及零售業推出七一折優惠，令到當天的氣氛較前幾年更好，他更特別點名感謝自由黨黨魁張宇人及黨主席邵家輝的努力。



李家超展望未來，指旅遊業及本地需求是本港經濟增長主要動力，期望香港未來繼續提供更優質的產品及服務，帶動旅遊和消費氣氛，「令香港這個好客之都、盛事之都、美食之都、購物天堂，注入更多新元素、新的創新理念、新的動能，令這顆東方之珠更亮更光」。



李家超（右四）出席香港特別行政區成立26周年暨自由黨創黨30周年慶祝酒會。（行政長官辦公室）

李家超：香港千帆並舉 揚帆出海好時機

李家超表示，今年七一的當天歡樂氣氛較前幾年更好，除了因為香港取消社交距離措施，更與別不同的是今年有由政府帶頭推出的七一折優惠，共有1,400間餐廳及6,000多間零售店參與，直言令市民及遊客都開開心心共慶回歸。李家超更點名感謝張宇人及邵家輝，共同推動活動。

李家超形容香港「千帆並舉」，認為現時是揚帆出海的好時機，行政立法關係上到新台階。他又指，旅遊業及本地需求是港經濟增長主要動力，期望香港未來繼續提供更優質的產品及服務，帶動旅遊和消費氣氛，「令香港這個好客之都、盛事之都、美食之都、購物天堂，注入更多新元素、新的創新理念、新的動能，令這顆東方之珠更亮更光」。

張宇人則表示，過去自由黨及港府都共同面對2019年「黑暴」及疫情的嚴峻考驗，經港府落實《香港國安法》後，香港終於回復穩定。他特別感謝港府在疫情期間推出多項令中小企渡過難關的措施，又感謝政府讓自由黨參政。

出席酒會的嘉賓包括律政司司長林定國、政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強等政府官員，前特首曾蔭權亦有出席慶祝酒會。