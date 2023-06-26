7.1賽馬日免費入馬場　美食七一折　「回歸盃」總獎金290萬元

【七一回歸／回歸26周年】香港賽馬會將於本周六（7月1日）在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，市民可免費入場，指定快餐七一折。當日會舉行10場黃昏賽事，當中第四場為「香港回歸盃」2000米賽事，賽事總獎金達290萬元。



香港賽馬會將於7月1日在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，當日舉行10場黃昏賽事，市民可免費進入馬場公眾席。（香港賽馬會）

馬會公布，沙田馬場會於7月1日舉行10場黃昏賽事，當中第三場為「粵港盃」，第四場為「香港回歸盃」，「回歸盃」屬第二班途程2000米的賽事，於下午5時35分開跑，賽事總獎金達290萬元。

指定快餐廳七一折優惠

馬會指出，市民當日可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席，場內指定場畔快餐廳提供七一折優惠。沙田馬場會舉行特備節目，有歌手炎明熹及電視節目「中年好聲音」3名優勝者表演。

沙田馬場會於7月1日舉行10場黃昏賽事，當中第三場為「粵港盃」，第四場為「香港回歸盃」。

「香港共慶回歸賽馬日」



日期：2023年7月1日（星期六）

地點：沙田馬場

時間：下午2時–開放入場；下午4時–8時55分（共10場精彩賽事）

重點賽事︰

「香港回歸盃」（第四場）

「粵港盃」（第三場）

焦點活動：

著名歌星炎明熹出席開幕匯演獻唱名曲（馬匹亮相圈–下午3時10 分）

「中年好聲音」優勝者周吉佩、李佳與羅啟豪獻唱金曲（「好賞食」附近表演台–第1、2 及5 場賽後）

特別優惠：

沙田及跑馬地馬場公眾席免費入場

十多款指定美食及飲品以七一折發售