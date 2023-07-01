逾千食肆七一折慶回歸　連鎖快餐「低調」宣傳　店內未見優惠告示

香港回歸26周年，飲食業界近1,500間食肆包括各大連鎖快餐店及酒樓集團，今天（7月1日）就指定菜式、套餐或餐飲提供七一折優惠，與民同樂。不過，記者走訪銅鑼灣及旺角多間連鎖快餐店，發現大部分均無於店內外當眼處作相關宣傳，作風「低調」，需自行向職員查問，始確認可獲慶回歸優惠。

有主打台灣火鍋的連鎖式集團則於店內招待處張貼優惠告示，該分店經理指，員工亦會主動向客人推廣，今天約有三分一客人選用優惠，比預期為多；另一參與的連鎖餅店，雖然以特惠價發售蛋撻，但油麻地分店外未見排隊人龍，有顧客指宣傳不足，不知道今天有慶回歸優惠。



7月1日 逾千食肆提供七一折優惠詳情：



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「飲食界7.1慶回歸美食優惠」由行會成員兼立法會議員張宇人牽頭、飲食業界七大商會響應，成功號召近1,500間大型連鎖快餐店及餐飲集團參與其中，涵蓋麥當勞、KFC、大家樂、大快活、美心等。

七一折的指定食品包括大快活粟米肉粒飯、美心Food² 的鮮茄焗豬扒飯及去骨海南雞餐，以及大家樂的冬瓜盅二人小菜套餐；麥當勞則可用11元優惠價，享用每個原價11元的菠蘿吉士批兩個。

大家樂銅鑼灣分店有廣告牌推廣冬瓜盅二人小菜套餐，但未見有任何標示預告有回歸優惠。（鄧宇詩攝）

麥當勞旺角一間分店內外均未見展示慶回歸優惠，記者需於店內詢問職員，始確認該分店可使用相關優惠。（鄧宇詩攝）

大家樂冬瓜盅套餐海報無貼出優惠告示 麥當勞要問才確認

不過，記者今日下午於銅鑼灣及旺角一帶視察，發現大部份連鎖快餐店內外均無張貼7月1日優惠告示，僅展示原有的推廣宣傳。以大家樂銅鑼灣分店為例，雖然有廣告牌推廣冬瓜盅二人小菜套餐，但未見有任何標示預告有回歸優惠；麥當勞旺角一間分店同樣沒有張貼菠蘿吉士批的優惠告示，店內餐牌亦沒有特別標明，記者需於店內詢問職員，始確認該分店可使用相關優惠。

翻查上述各連鎖快餐店官網及社交平台所見，僅得個別集團有出帖宣傳慶回歸優惠，包括大家樂及美心。

好呷台灣火鍋朗豪坊分店於接待位置貼出A4紙大小的告示，表明升級至鴛鴦鍋可享七一折優惠。（石恩彤攝）

好呷台灣火鍋：三分一客人選用優惠

至於其他非快餐食肆方面，好呷台灣火鍋全線分店則可用七一折升級至鴛鴦鍋。記者現場所見，朗豪坊分店的接待位置貼有A4紙大小的告示，展示相關優惠。分店經理周先生表示，員工會主動向客人說明，「畢竟係推廣。」他提到，今天大概有三分一客人選用優惠升級至「鴛鴦鍋」，比預期為多。

蛋撻王以7.1元優惠價發售蛋撻，每人限購兩件。砵蘭街分店門外未見明顯宣傳，直至進入店內，靠近蛋撻櫃位置始見其優惠告示。分店職員表示會主動告知客人今天有蛋撻優惠，又指今天蛋撻的銷量比平日多，但沒有明顯增加。有路過的市民前來買蛋撻，但表示不知道今天有慶回歸優惠。