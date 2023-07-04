立會最快明表決區會改革草案　麥美娟：不達標區議員會停職罰款

改革區議會的《2023年區議會（修訂）條例草案》明日（5日）提交立法會恢復二讀，最快有望同日表決通過，讓政府正式啟動區會改革。民政及青年事務局長麥美娟重申，重塑後的區議會可充分彰顯《基本法》提及的功能；又指會制訂指引訂明區議員表現的準則，若經調查後確定不符要求，相關區議員將被罰款或停職。



麥美娟指會為區議員訂明行為表現指引。（梁鵬威攝）

麥美娟接受《大公報》訪問重申，希望重塑後的區議會能緊密掌握社會脈搏，及時反饋給特區政府，令政府在施政考慮上可以更加全面貼地。

政府同時引入區議員履職監察制度，麥美娟指，會制定行政指引，說明區議員應有表現，包括準時出席會議、定時與市民會面等；當局會調查行為表現不符合公眾期望的區議員，根據嚴重程度處以合適的懲處，罰則包括警告、罰款和暫停職務等。

同時負責青年工作的麥美娟又指，在制定《青年發展藍圖》時，發現很多香港年輕人認為政府工作與自己沒有關係，她希望透過不同措施，讓年輕人了解政府的工作，包括開發手機應用程序，通過社交平台與年輕人接觸，共享政府資訊，亦會建立 「青年網絡」，將參加過政府活動的年輕人凝聚起來，為他們提供進一步的培訓、實習機會或資訊等。