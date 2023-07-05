杭州亞運｜港隊吉祥物「堅仔」現身立法會　梁君彥：撐香港運動員

香港亞運代表隊吉祥物「堅仔」聯同前中國香港代表隊運動員黃金寶、李嘉維，今日（5日）到了立法會，與立法會主席梁君彥和議員合照，一起為港隊打氣！



文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時指，立法會一直支持體育界，每逢關於體育界運動員出外比賽，立法會認為適合的話，一定會撥款支持。他說每一個市民的支持對運動員都非常重要，希望大家留意9月亞運會支持港隊運動員，到時有免費電視直播。



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「堅仔」由知專設計 梁君彥：香港運動員「好堅」

梁君彥指，距離亞運會還有80日，好高興各位議員到場集氣為出征亞運。「堅仔」是港協同知專設計學院合辦的設計比賽得獎的作品，是一隻獅子的吉祥物，有香港獅子山精神基因，勇猛硬淨，象徵香港運動員係「好堅」。事實上香港運動員「愈來愈堅」，近年國際賽事屢創佳績，上一屆亞運會港隊獎牌創新紀錄，今屆亞運會港隊則有超過860名運動員，規模之勁是歷屆之冠。

杭州亞運會中國香港代表團團長、立法會議員霍啟剛指，去年邀請60多個學生或隊伍進行設計比賽，全港的市民都可以參與，最後由「堅仔」勝出。「堅仔」作為港隊的親善大使，今個暑假有很多行程，包括連同社褔機構進入社區做慈善活動，市民可以在多個地方與「堅仔」碰面。