杭州亞運｜有線電視獲香港區播映權　免費及收費電視平台播放

有線寬頻（i-Cable）宣布獲得2023年舉行的杭州亞運播映權，屆時將在其免費及收費電視頻道播放賽事。



有線宣布獲得杭州亞運在香港的獨家播映權，並表示將與不同界別合作，帶起亞運熱潮，並透過各渠道致力為香港觀眾提供線上及線下的互動體驗；有線亦會透過其免費及收費電視頻道，播放亞運賽事。

香港男子七人欖球代表隊在2018年雅加達亞運奪金。（資料圖片／潘思維攝）

杭州亞運為第19屆亞洲運動會，將在2023年9月23日至10月8日舉行，賽事原定在2022年上演，惟因內地疫情最終延期一年。預計香港將一如以往派出大批運動員參賽，香港在2018年派出586名運動員出戰40個項目，奪得香港參戰亞運史上最多的46面獎牌，包括8金、18銀、20銅。