杭州亞運｜有線電視獲香港區播映權 免費及收費電視平台播放
撰文：高詩琦
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有線寬頻（i-Cable）宣布獲得2023年舉行的杭州亞運播映權，屆時將在其免費及收費電視頻道播放賽事。
有線宣布獲得杭州亞運在香港的獨家播映權，並表示將與不同界別合作，帶起亞運熱潮，並透過各渠道致力為香港觀眾提供線上及線下的互動體驗；有線亦會透過其免費及收費電視頻道，播放亞運賽事。
杭州亞運為第19屆亞洲運動會，將在2023年9月23日至10月8日舉行，賽事原定在2022年上演，惟因內地疫情最終延期一年。預計香港將一如以往派出大批運動員參賽，香港在2018年派出586名運動員出戰40個項目，奪得香港參戰亞運史上最多的46面獎牌，包括8金、18銀、20銅。
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