最近多宗原因不明暴力傷人案　林健鋒指市民擔憂無差別被斬

近月暴力罪案不斷，社會出現多宗持刀襲擊事件。經民聯立法會議員林健鋒今日（5日）在立法會提出質詢，指市民對人身安全感到擔憂，直言不少持刀襲擊案原因未明，「市民最擔心無差別被斬」。



保安局局長鄧炳強則指，傷人案件數字對比過去其實有下跌趨勢，首5月持刀傷人案為64宗，較2022年及2019年同期的85宗及80宗較少。



鄧炳強表示，近月出現嚴重暴力事件，明白市民對治安情況感到擔憂。（盧翊銘攝）

鄧炳強：傷人案有下降趨勢

鄧炳強在會上指，2023年整體罪案數字較多，主要是詐騙案上升，但同時提到近月出現嚴重暴力事件，明白市民對治安情況感到擔憂。他續稱，過去3年，即2020年、2021年、2022年的持刀傷人案為243宗、208宗、176宗，其實傷人案件有下降趨勢。他又補充指，持刀傷人案發生在深水埗、油尖旺、大埔、元朗等人口密度高的地方。

另外，他又稱警方會繼續高調巡邏、加強覆蓋，警區額外人員支持前線軍裝，會提醒保安人員見疑即報。對於香港在全球繁榮指數排名下跌，他指國際間安全指數不一樣，部份政治考慮較重，其實2023年全球犯罪指數排名，香港安全指數在第6名，較去年上升1位，反觀2021年巴黎、倫敦多、多倫多的罪案率是香港的14、11、4.5倍。

議員憂慮抽調警力巡邏令其他罪案頻繁發生

林健鋒追問指，雖則對比前幾年持刀傷人案件沒有增加，但最近不少個案原因不明，市民最擔心無差別被斬。然而，警方指抽調不同警力參與巡邏，他憂慮分薄警力，例如抽調水警會令水上走私更多。鄧炳強指，今年傷人案有6宗與精神病相關，對比2022年、2019年的1宗較多，認為要加強警力。

防範涉精神問題襲擊 鄧：見到「口噏噏」兇暴人士要通報

立法會議員廖長江指，本年首季有20,584宗罪案，較去年上升48%。他指出，其實財政預算案創新高撥款268億元予警方，其中129億元維持社會治安，問及警方如何動用資源防止暴力罪案。

對此，鄧炳強指正訓練「藍帽子」，會檢視裝備戰術，至於涉及精神病問題的襲擊事件，他指如見到「口噏噏」、兇暴人士，都可以盡快通報。