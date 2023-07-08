申訴專員職位展公開招聘　陳國基任遴選會主席　申請者須附6條件

政府宣布今日（8日）展開申訴專員職位公開招聘，申訴專員新的任期將於2024年4月1日開始，申請人須符合6項條件，包括在公共行政、專業服務或私營機構方面最少有十五年高層管理經驗，以及有卓越誠信等。行政長官亦已就今次招聘工作委任遴選委員會，主席是政務司司長，成員包括陳健波、陳帆和行政署長。政府指，所有申請須於本月28日或之前送達政務司司長辦公室轄下行政署。



現任申訴專員趙慧賢。（資料圖片/廖雁雄攝）

行政署指，申訴專員新的任期將於2024年4月1日開始，並詳列該職位人選的所需條件如下：

1.香港特別行政區永久居民



2.具有良好教育水平



3.在公共行政、專業服務或私營機構方面最少有十五年高層管理經驗



4.具有清晰遠見、卓越誠信、堅守公正及公平原則、優良領導才能和行政技巧，並具成熟品格



5.有在本港參與公共機構或社區服務的經驗



6.具備上佳的語言和溝通技巧，包括良好的中英文書寫能力和能操流利粵語和英語



行政長官已就今次申訴專員招聘工作委任遴選委員會。（資料圖片）

遴選委員會成員包括陳健波及陳帆

行政署指，根據《申訴專員條例》（第397章），申訴專員由行政長官委任。行政長官已就是次招聘工作委任遴選委員會，主席是政務司司長，成員為陳健波、陳帆和行政署長。現時的申訴專員是趙慧賢。

申訴專員的主要職責，是應市民的投訴或採取主動，調查其權責範圍內的政府部門及公營機構涉及行政失當的指控。