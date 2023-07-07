政府工招聘26份筍工15K-242K　機電署技術主任零經驗23K起（下）

政府釋出大量政府工職位空缺，大部分在七月中截止，其中機電工程署聘請技術主任，大專學歷而且無需任何經驗就可申請，起薪點就有23k，頂薪點可達45k！另外勞工及福利局也正聘請香港人才服務窗口總監，月薪高達$242k，有興趣人士要留意啦。



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【效率促進辦公室—助理客戶服務主管(培訓)】

月薪：19,480元起

截止日期：17/07/2023 17:00:00

+ 1

入職條件 ：

1.在香港中學文憑考試或會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或具同等學歷

2.具備兩年電話中心╱聯絡中心的全職工作經驗

3.操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳

4熟悉電腦操作

職責 ：

1.協助推行本中心員工的全年培訓計劃，包括提供顧客服務技巧及電腦系統操作的培訓

2.協助監控服務品質，並向員工提供適當輔導

聘用條款：

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組，請在信封面上註明申請職位的名稱

【效率促進辦公室—營運助理】

月薪：15,410元

截止日期：19/07/2023 17:00:00

+ 2

入職條件 ：

1.在香港中學文憑或會考考試五科包括中文和英文科考獲第2級以上成績，或具同等學歷

2.具備至少一年全職的行政支援工作經驗

3.熟悉電腦運用(包括：MS Word、Excel、及中、英文打字等)及中文文書處理速度達每分鐘10字

4.具備良好溝通技巧

5.申請人需接受中文文書處理速度及技能測試

職責 ：

為1823中心日常運作提供行政支援、管理員工出勤記錄、協助續約、更新存貨記錄及提供招聘及聘任方面的後勤支援

聘用條款：

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組

3.請在信封面上註明申請職位的名稱

4.申請人亦可在公務員事務局網站作網上申請

【漁農自然護理署—自然護理主任】

月薪：45,255元

截止日期：21/07/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.持有本港大學所頒授應用科學或自然科學的相關學科(包括植物學、生物學、生物科技學、生態學、環境科學、林務學、地理學、微生物學、動物學或同等學科)的一級或二級榮譽學位，或具同等學歷

2.在取得學位後在適當範疇內具3年相關工作經驗或持有於相關學科的本港大學碩士或博士學位或深造文憑，或具同等學歷

3.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績

職責 ：

1.執行林務及植被管理工作

2.策劃、管理、發展及保育保護區

3.負責動植物、瀕危物種及生境的保育工作，包括執法、教育、提供意見及生態基線研究

4.評估及監察環境影響評估工作的生態部分

5.就有關學科進行應用研究

6.執行上級編配的其他職務

聘用條款：

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.請在信封上註明所申請職位的名稱

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請

4.持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授的學歷人士，必須於截止申請日期後的一星期內把相關的履歷証明遞交或郵寄至九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署(請在文件每頁註明網上申請編號)

【漁農自然護理署—農林助理員(農業)】

月薪：$20,540元起

總薪級表第7點（每月20,540元）至總薪級表第11點（每月26,185元）

截止日期：21/07/2023 23:59:00

+ 2

入職條件：

1.香港中學文憑考試或會考五科考獲第2級或同等具同等學歷

2.取得上述學歷後有至少兩年相關工作經驗

3.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試會考中國語文科和英國語文科考達第2級或以上成績

4.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責 ：

1.進行執法、監督及技術方面的工作，與農民聯絡和提供諮詢服務

2.收集農業(包括禽畜和作物)方面的數據和實地調查

3.進行調查和巡查；收集及運送文件和樣本

4.進行動物屍體解剖及實驗室研究；管理解剖室，包括負責清潔和處置動物屍體、有害生物廢物及化學廢物；執法及執行有關動物、禽鳥和其製成品的搜捕行動

5.管理政府副食品批發市場

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F. 340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.已填妥的申請書，須於截止申請日期或之前送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署

3.請在信封面上註明申請職位的名稱，並確保已貼上足夠郵資

4.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請

【機電工程署—技術主任（電氣機械）】

月薪：$23,295元起

總薪級表第9點（每月23,295元）至總薪級表第22點（每月45,670元）

截止日期：20/07/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.具備香港理工大學/理工學院、香港專業教育學院或工業學院/科技學院所頒發的電機、機械或屋宇裝備工程文憑或高級證書，或同等學歷

2.在香港中學文憑考試或會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

3.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責 ：

1.繪製合約/工程圖則及根據草圖繪製詳細工程圖則

2.進行簡單工程計算工作

3.協助制訂設備和價目表及成本預算

4.協助進行工地測量、工地工程量度和備存裝置記錄工作

5.審查承建商提交的文件；及(f)輸入電腦程式及資料

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格〔通用表格第340號（3/2013修訂版）〕可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局網站下載

2.申請書填妥後送交香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組，申請日期以信封上郵戳所示日期為準。請在信封面上註明「申請技術主任(電氣機械)職位」的名稱

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請

【創新科技及工業局—工業專員(創新及科技)】

月薪：港幣242,550元起

首長級薪級表第4點(月薪港幣242,550元至257,400元)

截止日期：12/07/2023 23:59:00

+ 3

入職要求：

1.持有由本港大學頒授的科學、科技、工程及數學或相關科目學士或同等學歷

2.具備至少12年出任高層職位的管理經驗，包括豐富的員工管理及行政經驗，當中包括至少6年於創新及科技(創科)或新興科技產業相關行業的經驗

3.對政府體制有相當認識

4.對創科及新興科技產業發展和趨勢有深入認識及了解，及善於與不同持份者溝通

5.具備卓越的領導和管理才能及良好的人際溝通技巧

6.具備良好中英文書寫能力，並能說良好的粵語、普通話及英語

7.在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績

職責：

1.帶領統籌新型工業化策略，重點發展如生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技等產業

2.按香港創新科技發展藍圖的方向和策略，牽頭制定政策／支持措施，並與政府決策局／部門合作，探討促進科技提升產業發展的措施

3.在制定政策／支持措施的過程中，與業界人士及其他持份者商討，並擔任政府的顧問和作為非政府持份者在新型工業化方面的聯繫人

4.與政府決策局／部門合作制定合適的措施

聘用條款：獲取錄的申請人將會按公務員合約條款受聘，為期三年，政府可酌情決定續聘。職位屬單一職級職系。受聘人不會在政府內調任、晉升或調職

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請人須使用指定的申請表格(G.F. 340)。該表格可於公務員事務局互聯網站下載，亦可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科索取

2.詳細列明申請人爲何認爲自己適合本職位原因的申請信，及詳細列明學歷和相關工作經驗的履歷表

3.申請人可郵寄或親身遞交申請，送交香港添馬添美道2號政府總部西翼20樓創新科技及工業局，請於信封面註明「應徵工業專員(創新及科技)」

4.電郵遞交申請，發送至指定電郵戶口(recruit_cfori@itib.gov.hk)，請於電郵標題註明「應徵工業專員(創新及科技)」

5.於2023年7月12日或之前在公務員事務局互聯網站經網上遞交表格

【康樂及文化事務署—二級助理康樂事務經理】

月薪：29,500元起

總薪級表第13點（每月港幣29,500元）至總薪級表第23點（每月港幣47,820元）

截止日期：13/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1.持有全職教師證書，而體育科必須為修讀科目之一，或持有任何一所香港高等院校頒發並獲認可的副學士學位或大專學位，所修讀的科目必須包括康樂、運動或園藝管理，或同等學歷

2.香港中學文憑考試或會考的中國語文科及英國語文科成績達第2等級或以上，或具同等成績

3.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.擔當前線管理人員，在康樂設施的日常管理和運作

2.舉辦康樂及體育活動，監督導場地員工和兼職人員的工作，以及監察服務承辦商和特許承辦商的表現

3.搜集資料數據，以便檢討地區對康樂服務的需求

4.就舉辦康樂及體育活動與區議會、體育會、團體、地區組織及志願機構聯絡，並提供協助

5.協助擬備財政和其他日常報表，解答市民有關康樂服務的查詢，並處理有關投訴

6.採取與康樂事務管理有關的執法行動

聘用條款：獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港新界沙田排頭街1號康樂及文化事務署總部7樓康樂事務部支援組聘用及編制小組，信封面上須清楚註明「申請二級助理康樂事務經理職位」

3.申請人亦可透過公務員事務局的網站作網上申請。

4.持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，有關申請人須郵寄修業成績副本及證書副本到香港新界沙田排頭街一號康樂及文化事務署總部七樓康樂事務部聘用及編制小組

5.在網上遞交申請的人士，須把所需的証明文件副本郵寄至香港新界沙田排頭街一號康樂及文化事務署總部七樓康樂事務部聘用及編制小組，並在信封面及文件副本每一頁註明網上申請編號

【海事處—海事主任】

月薪：72,225元起

總薪級表第32點（每月72,225元）至總薪級表第44點（每月112,925元）

截止日期：14/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1.持有本港大學頒授而海事處處長接納與海事領域相關的學士學位或同等學歷

2.持有海事處處長簽發的一級（甲板高級船員）（商船船長）適任證書

3.具備一年擔任遠洋船大副或更高職位的經驗

4.在香港中學文憑考試或會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

5.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.監控和規管港口、船舶事務、本地船隻、公眾貨物裝卸區和客運碼頭，並協調區內搜救行動

2.主持本地船長合格證書考試

3.管理政府船隊運作和海事分處

4.策劃港口發展工作

5.培訓海事處人員

6.對付海上污染

7.提供海港繫泊服務和海圖製作服務等

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.以親身或郵寄方式遞交的申請書連同證明文件，須於截止申請日期或之前送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組，信封面須註明｢申請海事主任職位｣

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

4.申請人須提交以下證明文件﹕

(a) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷副本

(b) 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修業成績表副本

(c) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本

(d) 《基本法及香港國安法》測試的及格成績副本

【海事處—高級技工（輔航設備）】

月薪：21,875元起

總薪級表第8點（每月港幣21,875元）至總薪級表第10點（每月港幣24,670元）

截止日期：14/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1.完成機械工程或電機工程的認可學徒訓練或其他認可訓練課程，並在完成上述訓練後累積兩年相關工作經驗

2.具有最少六年安裝和維修海上輔航設備的工作經驗

3.小六畢業或同等學歷

4.諳泳術並能在沒有輔助的情況下一次過游畢50米

5.能操作小艇

6.在適當程度的技能測驗取得及格成績

7.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.主要負責執行與安裝、拆除／搬移、保養及維修海上輔航設備等工作相關的職務

2.工作地點遍及海陸偏遠地區和工場

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，須於截止申請日期或之前送達下香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組，信封面須註明｢申請高級技工（輔航設備）｣

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

4.申請人須提交以下證明文件﹕

(a) 學歷證明文件副本

(b) 技術資格的證書副本

(c) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本

(d) 《基本法及香港國安法》測試及格成績副本

【教育局—項目主任(德育、公民及國民教育)】

月薪：$76,380元

截止日期：14/07/2023 18:00:00

+ 2

入職要求：

1.持有香港所頒授的學士學位，或持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷

2.在綜合招聘考試兩張語文試卷中取得｢二級」成績

3.具備不少於6年在小學或中學教學及／或課程發展相關經驗

4. 熟悉電腦程式的操作，例如文書處理、試算表、多媒體簡報及線上會議等

5.具備編製學與教資源及／或舉辦全方位學習活動的相關經驗，而該資源及活動與國民教育包括國家安全教育有關，可獲優先考慮

職責：

1.舉辦校長和教師的專業發展課程，以加強國家安全教育在學校的推展和實踐

2.統籌及舉辦學生全方位學習活動包括內地交流團，以促進國家安全教育在學校的推展和實踐3.編製與國家安全教育相關的學與教資源，以支援學校

4.統籌及舉辦學校網絡活動，以建立專業學習社群及與學界分享良好的實踐經驗

5.提供行政／秘書支援和協助宣傳工作

6.執行被委派的其他職務。

聘用條款：獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2年

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.申請書須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處)

3.申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知

【醫務衞生局—中醫藥發展專員】

月薪：183,850元

截止日期：28/07/2023 18:00:00

+ 3

入職要求：

1.持有本港大學頒授的學士或深造學位

2.持有本港或本港以外的中醫藥相關的學術或專業資格

3.具備最少12年包括與中醫藥相關的專業

4.熟悉香港中醫藥界的動態、國家與本地中醫藥發展政策

5.能有效與中醫藥界以及政府部門和相關團體聯繫和合作

6.具備卓越的領導、分析、表達、溝通、組織及員工管理才能

7.中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話及英語

職責：

1.監督香港中醫藥整體發展，包括中醫藥在香港公共醫療系統的定位及整體中醫藥發展策略的政策事宜

2.監督與中醫藥發展相關的法律框架、中醫師、中藥商及其他相關人員的規管和專業發展

3.監督與中醫藥教育、培訓及科研相關的政策事宜

4.監督與服務發展相關的政策事宜，包括政府資助中醫服務及中醫藥界資訊科技的應用

5.監督與中醫醫院及政府中藥檢測中心發展相關的政策事宜

6.監督與中醫藥營商便利措施，以及中醫藥發展基金的運作及優化相關的政策事宜

7.監督推廣香港中醫藥的公眾教育及宣傳策略的事宜

8.與本地、內地及國際的中醫藥界保持密切聯繫

聘用條款：獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期三年。續約與否由政府酌情決定

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.申請人必須使用指定的申請表格（G.F.340[(3/2013修訂版)] ）。該申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載

2.已填妥的申請表格須連同申請信及詳細履歷表，及有關證明文件在截止申請日期或之前經下列其中一個方式一併提交

3.於截止申請日期或之前郵寄到下述聯絡地址。郵寄表格的遞交日期以郵戳為準。信封面須註明「申請中醫藥發展專員職位」

4.於截止申請日期下午6時或之前親身把申請書送達下述聯絡地址

5.申請人須在指定表格內提供正確的電郵地址

【醫務衞生局—地區康健中心總監】

月薪：港幣120,520元起

月薪港幣120,520元至129,375元(視乎工作經驗而定)

截止日期：14/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1.具備根據香港法例第138章 《藥劑業及毒藥條例》第3部、第164章《護士註冊條例》或第359章《輔助醫療業條例》於香港註冊的資格

2.具備至少十年醫院或診療所管理／行政的全職工作經驗

3.具備組織、指導、規劃和統籌社區健康服務項目的能力

4.具有領導才能，包括與提供服務機構、社區組織及其他有關方面商談、解決問題和建立關係的能力

5.具備良好中英文口語及書寫能力

職責：

1.領導地區康健中心組規劃和推行地區康健中心計劃和慢性疾病共同治理先導計劃

2.為地區康健中心人員提供策略性督導和指導，並為地區康健中心制定發展及服務計劃和工作目標

3.監督和評估地區康健中心營運機構的表現

4.與地區康健中心計劃和慢性疾病共同治理先導計劃的持份者，包括專業團體、區議會和大學等聯繫和溝通

5.處理與地區康健中心計劃有關的秘書處工作

6.確保地區康健中心的服務與政府各局／部門的基層醫療服務協調和銜接

聘用條款：

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，為期12個月，續約與否視乎屆時本局的服務需要及受聘人的工作表現而定

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格，連同學歷證明書、專業資格證明書、工作證明及其他相關證明文件的副本，於截止申請日期及時間或之前郵寄至香港黃竹坑業勤街23號THE HUB 11樓1102室醫務衞生局基層醫療健康辦事處。信封上須註明「申請地區康健中心總監職位」

3.申請人亦可經公務員事務局網站作網上申請，必須於申請後一星期內把有關文件的副本送交香港黃竹坑業勤街23號THE HUB 11樓1102室醫務衞生局基層醫療健康辦事處

【勞工及福利局—香港人才服務窗口總監】

月薪：$242,550

截止日期：14/07/2023 23:59:00

+ 3

入職要求：

1.持有本港大學頒授的學士或具同等學歷

2.具備最少15年有關業務發展、人力資源、宣傳或市場推廣事務的工作經驗，其中最少5年擔任高級管理職位

3.具備卓越的領導和管理才能，以及良好的溝通和演講技巧

4.具有國際視野、敏銳的商業觸覺及與不同持份者協作的往績

5.中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話和英語

職責：

1.制訂和推行有效策略，招攬和吸引目標外來人才來港定居，以促進香港的多元經濟，並豐富香港人才庫

2.與政府以外的組織和機構合作，建立人才支援網絡，提供適切服務，協助外來人才及其家庭在香港生活、工作和定居

3.主辦和出席香港境內外的活動，以推廣香港為人才樞紐，並維持香港人才服務窗口的國際形象

4.邀請持份者、商會、專業協會和組織參與，聽取他們對勞工市場的最新趨勢、本地行業和業界人才短缺情況，以及吸引全球人才策略等問題的意見和建議

5.與內地和海外經濟貿易辦事處的招商引才專組緊密合作，執行有關吸引人才的策略

6.為香港人才服務窗口設定可量度的服務指標，並就香港人才服務窗口在達致這些指標方面的表現提供定期報告

聘用條款：

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，為期3年或直至2026年10月26日爲止（以較早日期為準）。續約與否由政府酌情決定

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.申請人須以書面形式遞交已填妥的申請表格［通用表格第340號（3/2013修訂版）

該表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載

2.一封詳細列明申請人為何認為自己適合本職位的申請信以及詳細履歷表，並提供學歷證明書以及先前受僱工作記錄的副本

3.有關申請文件須於截止申請日期或之前送交至香港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心6樓610室KOS International Limited；或以電郵方式發送至KOStalentengage@kos-intl.com。 申請人須於信封面（以郵寄方式）或於電郵標題清楚註明「申請香港人才服務窗口總監職位」