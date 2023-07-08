路牌打卡｜內地客掀合照熱　楊潤雄：把握新趨勢令旅客有更深感受

近期不少內地旅客訪港時，喜愛與各處路牌合照，半山麥當勞道更成朝聖熱門地。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（8日）接受電視台專訪時指，麥當勞道等路牌反映香港歷史，很多內地旅客覺得有趣與其合照，遂吸引更多人前往合照，當局應充分利用社交平台做好宣傳工作，「路牌或特別地標，佢哋（旅客）都會去睇，作為深入了解香港獨特的氛圍.....作為旅遊推廣，我哋點樣把握呢啲新趨勢令到旅客來港後有更深的感受。」



有內地遊客在麥當勞道打卡。

內地小紅書上大量內地遊客來港打卡帖文，當中「麥當勞道拿著麥當勞」爆紅，之後陸續有更多網民分享不同香港打卡熱點。

楊潤雄在「HOY TV」節目《有理有得傾》稱，本港一些路牌或特別地標，旅客也會去參觀以深入了解香港獨特氛圍。他舉例指如麥當勞道「（路牌）有中文、英文，也反映出香港過往的歷史」，當很多人在社交平台看到覺得有趣後，便會過來一起做。楊指，作為旅遊推廣，香港應把握此新趨勢令到旅客來港後有更深的感受，包括應充分利用社交平台做好宣傳工作。

吸收合辦全運會經驗 再考慮會否申辦國際性大型賽事

杭州亞運會9月開鑼，楊潤雄希望港隊成績能超越上屆，而2025年第十五屆全運會將由香港、廣東及澳門三地聯合承辦，楊表示，國際綜合性的運動會無論在場地要求或整個安排上的要求都很高，香港會汲收合辦全運會經驗，再決定是否申辦國際綜合運動會。

杭州亞運場館完工。（新華社）

密切留意奧運轉播權情況

至於早前在2021年的東京奧運，港府曾購入轉播權，被問及明年巴黎奧運會否採取同樣措施。楊潤雄稱，有機構與主辦方商討中，港府會密切留意著情況，再決定到時如何處理。

楊潤雄稱會與體育界討論分配資源問題。（廖雁雄攝/資料圖片）

對於部份體育項目的資源較多，楊則指任何分配資源需要有制度，表示資源不是無限，支持項目是使用社會大眾集合的資源，對於投放資源培訓精英運動員，當然希望做出成績。