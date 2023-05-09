麥當勞道吃麥當勞在內地爆紅！ 嚴選香港10個潛力打卡街道熱點！

隨著內地與香港全面通關，不少內地旅客來港旅遊。最近內地小紅書上充斥著大量內地遊客來港打卡的帖文，當中在「麥當勞道拿著麥當勞」打卡爆紅引起不少港人關注，更有香港網民陸續在網上分享更多不同的香港打卡「熱點」。《開罐》記者特意嚴選了10個有潛力成為未來打卡「熱點」的地方和街道，供一眾網民和遊客參考。



你知道有什麼比打卡更吸引嗎？就是一邊打卡一邊學習到新的知識。不少香港網民認為麥當勞道的英文MacDonnell Road與快餐店麥當勞的英文McDonald's完全不同，只是中文譯名剛好相同。因此，我們亦準備了數個既能「食字」又符合歷史意義的地方，打卡之餘亦能順便拋一拋書包。

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👇👇👇10個潛力打卡街道熱點👇👇👇

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嚴選香港10個潛力打卡街道熱點！

1.奶路臣街

奶路臣街名稱取自英國著名海軍統帥Horatio Nelson，連接西洋菜南街、砵蘭街等多條著名街道。

2.詩歌舞街

詩歌舞街位於大角咀，附近街道皆用樹木命名，例如櫻桃街、楓樹街和柳樹街等。而詩歌舞街的英文名Sycamore Street意思是無花果樹。

3.通菜街

通菜街位於油尖旺區，為香港最著名的購物區之一，全長1260米。由於通菜街的位置，前身是種植通菜的水田，所以就被命名為通菜街。

4.淘大花園

淘大花園位於牛頭角市中心，前身是1930年建立的淘化大同食品的醬油食品工場。1977年，恆隆集團以2億港元向淘化大同購入位於九龍佐敦谷的「淘大工業村」約22.26萬平方呎土地，以興建大型屋苑，廠房遷到荃灣青山公路九咪半南海紗廠舊址。

5.灣仔碼頭

1977年，灣仔碼頭創辦人臧健和在香港島的灣仔碼頭做水餃小販。臧健和的水餃隨後為迎合香港人口味而改良，逐漸獲得口碑，生意越做越大；因此她將自己的牌子取名「灣仔碼頭」。

6.荔枝角道

荔枝角原名孺地腳，源於客家話，解作「兒子在沙灘上的腳印」，後來雅化為「荔枝角」。原因是由於該處本來是一個圓形的海角，有如一顆荔枝突出海一樣，因而得名。

7.彌敦道

彌敦道連接旺角與尖沙咀兩大主要商業區，為香港最著名的道路之一。歌手洪卓立憑一句「街邊太多人與車」令彌敦道深深埋在每一個90後的心裡。

8.鑽石山

鑽石山並沒有任何鑽石礦，至於鑽石山得名的原因，坊間有多個解釋。現在最多人接受的說法，是因為中文名稱中的「鑽」字是個動詞，只是把岩石鑽開的意思。另有解釋指鑽石山山峰的形狀像鑽石一樣。

9.豉油街

豉油街位於旺角，為最繁忙的街道之一。豉油是醬油的粵語稱呼，相傳因以前有醬園設於該地而得名，但到1920年代旺角急增的人口致使地價漸貴而陸續遷出。

10.勝利道

勝利道位於何文田，由窩打老道連去亞皆老街，勝利道與附近的太平道、自由道一樣，同樣於1920年代改名，紀念協約國戰勝第一次世界大戰。你亦可以參考歌手許志安，流著淚在勝利道打卡。