民建聯倡屯門龍鼓灘新填海區發展食品加工業　指交通便利空間充足

屯門龍鼓灘將會大規模填海，有超過100多公頃的新用地。民建聯與香港新界廠商聯合會今日（10日）舉行圓桌會議，探討在該處設立食品加工產業中心的倡議。



民建聯屯門支部聯同民建聯工商專業委員會合辦，香港新界廠商聯合會協辦圓桌會議，探討推動屯門設食品加工產業中心倡議。

周浩鼎：可為屯門居民創造原區就業職位

民建聯工商專業委員會主席，新界西北立法會議員周浩鼎表示，食品加工產業每年貿易總額可高達超過500億元，也直接僱用超過2萬名僱員。他指，屯門龍鼓灘填海發展將產生超過100公頃用地，正好用於發展新產業。他指該處接近香港國際機場、港珠澳大橋和深圳灣口岸，地理方便，有利新型食品加工產業發展，並能為屯門居民創造原區就業職位。

龍鼓灘填海及重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究 — 現有和規劃中的策略交通基建設施。（文件截圖）

新界廠商會：新型食品加工業宜集中一處發展

會議邀得香港新界廠商聯合會會長梁立人、榮譽會長蔡浩成等人發表意見，他們均開辦工廠企業及銷售超過40年，或在內地從事「來料加工」生產超過30年。他們指舊式工廈樓底不足3米，而新型食品加工產業中心的樓底需要5至6米高，又需要新型排污系統，以設置智能生產線。此外，新型食品加工產業中心附近亦要留土地，以設立足夠的冷凍倉庫，因此在同一區內設置這些中心和倉庫，有利發揮經濟效益。

周浩鼎引述《施政報告》指，未來5年政府批出的智能生產線，將由30條增加至130條，期望可簡化審批流程。